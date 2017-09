Rock ’n’ Roll in der Tischlerei Nicht nur in Kemnitz steigt die Stimmung. In der Tischlerei Loschke in Beiersdorf werden alte Zeiten wiedererweckt. Angst, am Wochenende was zu verpassen? Dann www.sz-veranstaltungskalender.com gucken.

Die Konzertreihe „Musik an unerhörten Orten“ im Rahmen der 775-Jahr-Feier der Stadt Neusalza-Spremberg wird am Sonnabend, 20 Uhr, fortgesetzt mit der Blue Haley Band in der neuen Fertigungshalle der Tischlerei Loschke.. Die Berliner nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit des Rock ’n’ Roll, in die Zeit von Bill Haley und den Comets, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino und vielen anderen. Begleitet wird die Band von swingenden Sängerinnen mit Petticoat und Pferdeschwanzfrisur, die auch eigene Programmteile präsentieren.Einlass ist 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

