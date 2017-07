Rock-Legenden auf dem Hutberg Gleich drei Kultbands heizen den Fans am 29. Juli in Kamenz ein. Noch gibt es Karten.

CCR kommt am 29. Juli auf den Kamenzer Hutberg. Gemeinsam mit ihren bekannten Kollegen von The Lords und The Rattles heizen sie den Fans auf der wunderschönen Bergbühne ein – wie 1996 und 1998 schon einmal. © PR

Sie stand 1996 und 1998 schon einmal auf der Kamenzer Hutbergbühne – nun kommt sie wieder her: die Woodstock-Legende CCR! Die Band galt in den späten 60ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit Hits wie Suzie Q., Proud Mary, Bad Moon Rising, Who’ll Stop the Rain, Hey Tonight, Have You Ever Seen the Rain und vielen mehr tourt Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson in den letzten Jahren wieder verstärkt durch Europa, begeisterte 2012 über 100 000 Fans in Samara, Russland, und spielte kürzlich zum Jahreswechsel auf den Stufen des Kulturpalastes in Warschau.

Am Sonnabend, dem 29. Juli, kommen die Kult-Rocker mit anderen Kollegen wie The Lords und The Rattles nach Kamenz. The Lords feiern in diesem Jahr ihr 58. Bühnenjubiläum. Sie sind die deutsche Beat-Legende und sie sind als dienstälteste Rockband der Welt immer noch auf Tour. Immerhin ganze 57 Jahre Bühnenerfahrung haben auch The Rattles – die deutsche Rocklegende. 1960 wurde die Band in Hamburg gegründet. Drei Jahre später gewann man einen Wettbewerb im Hamburger Star-Club und wurde vom selbigen daraufhin als erste deutsche Band engagiert. Los geht das Rock-Legend-Festival in Kamenz um 19 Uhr. (SZ)

Tickets gibt es an allen SZ-Treffpunkten Sachsens, auch im Kamenzer an der Theaterstraße 3. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich, diese ist ab 17 Uhr geöffnet.

