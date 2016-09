Rock aus Down Under

Australisches Charisma in Singwitz Am Freitagabend heizt die australische Adam Eckersley Band im Kesselhaus in Singwitz ein. Die Band um den charismatischen Singer/Songwriter ist Down Under bereits seit einigen Jahren eine feste Größe. Nicht nur outfit- und frisurentechnisch, sondern auch musikalisch erinnern sie an die Zack Brown Band oder auch an Lynyrd Skynyrd. Frontmann Adam Eckersley ist nicht nur begnadeter Gitarrenspieler, sondern hat auch auf der Mundharmonika einiges zu bieten. Mit ihrem Country, Southern Rock, Hard Rock und Blues begeistern die fünf Jungs ihre Fans. Das Debüt-Album der Band schaffte es 2013 sogar auf den ersten Platz in den australischen iTunes Country Album Charts. Mit der neuesten Platte und diversen Instrumenten im Gepäck geben sie euch am Freitag ab 21 Uhr ein legendäres Konzert. Einlass ist ab 20 Uhr. Im Vorverkauf bezahlt ihr für eine Karte 14 Euro, an der Abendkasse einen Euro mehr. Freitag, 21 Uhr (Einlass 20 Uhr), Kesselhauslager Singwitz

Alles inklusive im Kulti Grohedo Im Kulti in Großhennersdorf geht am Freitag die Post ab. Ganz nach dem Motto „Du willst es doch auch“ feiert ihr das Wochenende. Für die passende Musik sorgt der Kulti Resident DJ Mäxx und versorgt euch mit House, Club, Black, R’n’B und Querbeet Musik. Auch DJ Logo wird für euch am Start sein. Der gebürtige Dresdener begeistert seit vielen Jahren vor allem die Party Crowds auf Ibiza. Dort rockt er die verschiedensten Locations mit seiner Dance-, Trance- und Elektromusik. Das Kulti befindet sich auf der Bernstädter Straße 1. Jugendliche unter 18 Jahren werden wieder gebeten, an den Partyzettel und die volljährige Begleitung zu denken, wenn ihr auch nach Mitternacht weiterfeiern möchtet. Freitag, 22 Uhr, Kulti Großhennersdorf

90er-Jahre-Flair im Kulti Löbau Im Kulti Löbau leben am Sonnabendabend die 90er-Jahre wieder auf. Frisch aus der Sommerpause werdet ihr mit dem Besten begrüßt, was dieses Jahrzehnt zu bieten hat. In der 90ern wurden vor allem Boygroups populär wie nie zuvor. Bedeutende Musikrichtungen waren unter anderem Hip Hop, R’n’B, Techno, Trance, House und noch viele mehr. Das Kulti spielt euch die größten Hits und wird euch an viele schöne Momente erinnern. Seid dabei, wenn die Backstreetboys auf Nirvana, Dr. Alban auf die Spice Girls oder auch Cranberries auf Life of Agony treffen. Los geht es um 21 Uhr am Stadionweg 7 in Löbau. Sonnabend, 21 Uhr, Kulti Löbau

Schlechter Geschmack in Zittau In Zittau erwartet euch am Sonnabend eine spektakuläre Bad-Taste-Party. Furchtbar aussehen, aber furchtbar gut tanzen lautet die Devise. Zieht euch das schrägste an, was ihr finden könnt und feiert diesen herrlichen Abend zu Musik aus den 90ern und 2000ern. Die beiden DJs Sascha Juranek und Florian Schoof alias Kontrastprogramm suchen für euch die besten schlechtesten Sounds heraus und machen dem Motto Bad Taste alle Ehre. Mit Musik aus den 90ern und 2000ern kennen sich die Jungs bestens aus. Die beiden DJs wissen, worauf es ankommt und wie man die Partycrowds zum ausflippen bringt. Auch am Sonnabend heizen sie euch ein. Freut euch auf Cosmic Gate, Scooter, Westbam, Oasis und noch viele mehr. Los geht es um 22Uhr. Das Paschkas Neo findet ihr direkt am Markt in Zittau. Sonnabend, 22 Uhr, Paschkas Neo Zittau