Rochsburg gehört jetzt zum Schlösserland

Darsteller Thomas Kühn war als August der Starke mit dabei, als im März auf der Rochsburg die Sagensammlung des Landkreises vorgestellt worden ist. © Dietmar Thomas/Archiv

Lunzenau. Die positive Entwicklung auf Schloss Rochsburg könnte weitergehen. Die touristische Einrichtung bei Lunzenau, die sich in Besitz des Kreises befindet, gehört jetzt zum „Schlösserland Sachsen“. Darüber informierte Nicky Wehr, zuständig für Marketing und Veranstaltungsmanagement auf der Rochsburg.

Bewerbung bereits im Frühjahr

Nur alle drei Jahre nimmt die seit 2005 bekannte Dachmarke neue Partner in ihre Werbekooperation auf. Bereits im Frühjahr 2017 hatte sich das Team des Schlosses darum beworben. Neben zwei weiteren Partnern, der Burg Mylau sowie dem Jagdschloss Graupa, ist die Rochsburg nun für die Aufnahme ausgewählt worden. Doch so ohne Weiteres war dies nicht möglich. Denn, um unter dem Dach des Schlösserlandes für sich zu werben, musste die Einrichtung einige Kriterien erfüllen. Ausschlaggebend seien unter anderem das touristische Angebot vor Ort in Form eines Museums oder einer Schau sowie angemessene Öffnungszeiten, die den Besuchern den Zugang zu den Angeboten ermöglichen, sagte Uli Kretzschmar, Sprecher des Schlösserlandes Sachsen. Auf die Auswahl der Bewerber ausgewirkt hätten sich zudem die Bedeutung der Einrichtung, die Preisgestaltung, der Kern- sowie der Zusatznutzen und der Zustand. „Die blanken Besucherzahlen sind nebensächlich“, meinte Kretzschmar. Mit der Aufnahme in die Dachmarke bleiben Rechtsform und Verwaltungsstruktur des Schlosses erhalten, betonte der Schlösserland-Sprecher. „Die Teilnahme an der Werbekooperation ist nicht gleichbedeutend mit der Übernahme der Verwaltung durch den Freistaat.“

Das Team der Rochsburg erhofft sich durch die Aufnahme in die Kooperation einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen, wie Kathrin Hillig, Geschäftsführerin der Mittelsächsischen Kultur gGmbH, sagte. Erreicht werden soll dies durch die vielfältigeren und größeren Werbemaßnahmen, die mit dem Schlösserland möglich seien, ergänzte Nicky Wehr. „Diese könnte die Rochsburg teils aus finanzieller und/oder personeller Kapazität heraus allein nicht stemmen.“ So ist die Einrichtung nun Teil des mehrsprachigen Internetauftrittes des Schlösserlandes sowie einer Imagebroschüre, welche als die herausragende Informationsquelle über Sachsens Schlösser und Burgen gilt. Darüber hinaus wirbt das Schlösserland für die touristischen Einrichtungen auf Messen in Deutschland sowie dem europäischen Ausland. Aufgenommen ist die Rochsburg nun auch in das Angebot der Schlösser-Karten. Diese kann für ein Jahr oder zehn Tage erworben werden. Die Kunden zahlen dafür einmal und können über 50 Häuser beliebig oft besuchen.

Vorburg wird 2018 saniert

Ganz kostenlos ist die Werbeaktion für das Team der Rochsburg jedoch nicht, wie Uli Kretzschmar bestätigt. „Die Kosten für ein Kooperationsmitglied belaufen sich auf 2 050 Euro netto pro Jahr. Weiterhin gibt es ein optionales Zusatzpaket für den Reiseveranstaltermarkt in Höhe von 590 Euro netto.“ Bei der Kooperation handele es sich zudem um ein Gemeinschaftsprojekt, das auch vom Freistaat gefördert wird. „Das Prinzip ist: Alle legen zusammen, damit gemeinsam Maßnahmen realisiert werden können, die die einzelnen Partner allein nicht stemmen könnten“, erläuterte der Sprecher des Schlösserlandes. Seit 2005 gibt es diese Dachmarke, unter der sich zunächst 19 staatliche Objekte zusammengeschlossen haben. Heute gehören der Kooperation rund 50 sächsische Schlösser, Burgen, Gärten sowie Schlosshotels an, die sowohl staatlich als auch kommunal und privat verwaltet werden. Aus der Region Döbeln gehören die Burgen Kriebstein und Mildenstein in Leisnig mit dazu.

Auch im Landkreis selbst wird die Aufnahme der Rochsburg in die Kooperation „positiv und als Erfolg“ gesehen, sagte Kreissprecher André Kaiser. Der Kreis ist als Eigentümer unter anderem für die Finanzierung von baulichen Vorhaben auf und an dem Schloss verantwortlich. Zwei Vorhaben sind in diesem Jahr im Haushalt eingestellt, informierte Kaiser: „Die Sanierung der Vorburg und die Fahrbahnerneuerung von der Kreisstraße bis zum Burgeingang.“

