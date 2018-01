Rochlitzer Autorin stellt Lebenskampf vor

Mit fast 80 Jahren ist Astrid Lose aus Rochlitz immer noch fleißig. Sie schreibt, hat mehrere Bücher herausgebracht. Zwei davon – „Der purpurrote Kongo, eine fantastische Reise um die Welt“ und ihre Biografie „Mein Lebenskampf zwischen H wie Hitler H wie Honecker H wie Heute“ – stellt sie in den nächsten Tagen in Ehrenberg und Leisnig vor.

Astrid Lose, geboren 1939, hat als Kind einiges mitgemacht. Ihre leibliche Mutter wollte sie nicht aufziehen. Eine Pflegemutter holte sie später aus der Verwahrlosung. Sie wuchs in Marbach bei Roßwein auf, ging in Döbeln zur Schule. In der Baumwollspinnerei Burgstädt lernte sie, mit 20 war sie Ingenieurin, später im Kombinat Technische Textilien für die Qualitätskontrolle zuständig. „Ich war überall zu Fachvorträgen, durfte aber nie in den Westen fahren“, sagte sie. Eines Tages habe sie herausbekommen, warum das so war.

Mehr aus ihrem Leben erfahren Interessierte am 11. Januar um 15 Uhr im Bürgerhaus Ehrenberg und am 15. Januar ab 10 Uhr beim Frauenfrühstück in der Begegnungsstätte in Leisnig, Rosa-Luxemburg- Straße 6. (DA/sig mit jh)

