Rochade an Schulen Ob es künftig für jedes Kind einen Platz an Schulen geben wird, sei unklar, sagt die CDU. Deshalb sollen Lösungen her.

Stadträtin und Bildungsexpertin Heike Ahnert. © Archivfoto: Rene Meinig

Dresden braucht in den kommenden Jahren viele zusätzliche Plätze für Schüler. Doch der neue Schulnetzplan, der die Grundlage für die Verwaltung ist, wird von Politikern noch heftig diskutiert. Deshalb drängt die CDU zur Eile. Stadträtin und Bildungsexpertin Heike Ahnert fordert: „Wir müssen insgesamt schnell Plätze schaffen und flexibel reagieren.“ Deshalb solle der Plan nun schnell beschlossen werden. Doch die Ratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD will diesen erst 2018 beschließen, kritisiert Ahnert. „Das Schulverwaltungsamt muss planen können. Die Zeit drängt.“

Damit später schneller auf Veränderungen reagiert werden kann, soll der Rat den Plan alle zwei Jahre vorgelegt bekommen, prüfen und gegebenenfalls Änderungen auch schnell beschließen.

Konkrete Pläne hat Ahnert auch, um das Grundschulproblem zu lösen. „Wir müssen für jedes Kind einen Schulplatz anbieten“, so die Stadträtin. In der Altstadt wird besonders dringend eine Grundschule benötigt, das besagen auch die Schülerzahlen für die kommenden Jahre. Deshalb solle das Gebäude der Erich-Kästner-Schule an der Zinzendorfstraße nahe des Blüherparks zur Grundschule werden. Dort sei ausreichend Platz. Die jetzt dort angesiedelte Schule, in der auch Kinder mit mehrfachen Behinderungen unterrichtet werden, könne an die Struvestraße ziehen. Die jetzige Sportgrundschule, die überfüllt sei, solle also einfach tauschen.

Die Cockerwiese soll entgegen anderer Pläne aber kein Schulstandort werden. Stattdessen solle die 101. Oberschule von der Pfotenhauer Straße ans Käthe-Kollwitz-Ufer ziehen. Der bisherige Standort ist für die neue Uni-Schule vorgesehen. Diese solle dort auch gegründet werden, sagt Ahnert. Und später an die Boxberger Straße in Prohlis ziehen. Danach könne an der Pfotenhauer Straße ein Gymnasium entstehen. Auch an der Bodenbacher Straße plant die CDU mit einem Gymnasium und am Schilfweg, wo lange die Volkshochschule war, eine Oberschule. (SZ/awe)

