Robotron baut schon wieder neu

Es ist erst drei Jahre her, als Mitarbeiter der Robotron Datenbank-Software GmbH ein neues Gebäude bezogen, gegenüber dem Hauptsitz an der Stuttgarter Straße im Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee. „Doch unser Platz reicht schon wieder nicht aus, deshalb werden wir an den Neubau einen weiteren Gebäudeflügel errichten. Am 30. Juni erfolgt der erste Spatenstich“, kündigt Robotron-Geschäftsführer Ulf Heinemann an. Etwa ein Jahr später soll die Fünf-Millionen-Euro-Investition fertig sein. Im Neubau wird es sogar Platz für ein kleines Museum zur Robotron-Geschichte geben. Das Eigenkapital für den Bau kommt von einer Mitarbeiterfirma und wird durch die Miete refinanziert.

Heinemanns Vater Rolf hatte im August 1990 mit weiteren acht Gesellschaftern und 26 Mitarbeitern die Robotron Datenbank-Software GmbH gegründet. Heute führt er das Unternehmen gemeinsam mit seinen Söhnen Ulf und Björn. Sie beschäftigen derzeit 497 Mitarbeiter. Der Datenbahn-Spezialist entwickelt sich schnell.

Ein Zukunftsfeld sieht Heinemann in der Analyse von Energie- und Prozessdaten und dem daraus abgeleiteten Mehrwert für seine Kunden. Unter dem Stichwort „Internet der Dinge“ lassen sich per Monitoring kleinste Abweichungen der Datenkurven erkennen. „Über eine Cloud können Maschinen weltweit mit dem Datenmuster sowie mit Prognosemechanismen verbunden werden. Abweichungen aus der üblichen Kurve geben im Idealfall schon Hinweise, bevor ein Problem auftritt. Damit können unter anderem Verbräuche, Wartungs- und Reparaturmechanismen gesteuert werden“, erklärt Ulf Heinemann. Gerade für Industrieunternehmen aus dem Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau sind heutzutage kleinste Einsparungen von Strom, Zeit und Material entscheidend. Auf diesem Gebiet arbeitet Robotron eng mit den Wirtschaftsinformatikern der TU Dresden zusammen.

Als Big-Data-Player verfüge Robotron über die entsprechende Kernkompetenz, versichert Heinemann. Derzeit macht dieser Bereich mit 40 Mitarbeitern etwa 15 Prozent des Umsatzes aus. Heinemann geht von einer Verdoppelung in den nächsten zwei, drei Jahren aus.

Den erfolgreichen Unternehmer interessieren in erster Linie knallharte Zahlen und Fakten. Und doch vertraut er auch auf Überirdisches: An seinem rechten Handgelenk blitzt ein schmales, rotes, geknüpftes Band unter dem weißen Hemdärmel hervor. Es soll wirtschaftlichen Erfolg sichern, das hat ihm ein Mönch im Tempel Angkor Wat in Kambodscha versprochen. Heinemann unterstützt in jenem Land ein kleines Patenmädchen. Bei einem Besuch besichtigte er auch die Kultstätte der Khmerkultur. Gute Prophezeiungen können sicherlich nicht schaden, findet Heinemann.

Seit diesem Jahr gibt es sogar ein Robotron-Unternehmen in Neuseeland. Hier spielte der Zufall gehörig mit. Aus Liebe war Mitarbeiter Alexander Born nach Neuseeland gegangen. Dort befasste er sich mit regenerativen Energien und stellte schnell fest, dass die Robotron-Datensysteme gut dazu passen. Nun ist die Finanzierung für das erste halbe Jahr gesichert, vielleicht wird Großes daraus. Robotron besitzt Tochtergesellschaften in Österreich, Tschechien, in der Schweiz und Russland. Seit Dezember 2014 gehört auch die Saskia Informations-Systeme GmbH zum Unternehmen. Sie unterstützt Stadtverwaltungen sowie Unternehmen der öffentlichen Hand und bietet beispielsweise Lösungen für das Finanz- und Einwohnerwesen, für das Personalwesen, zum Management von Ordnungswidrigkeiten bis hin zur Abfallwirtschaft.

„In der öffentlichen Verwaltung hat sich Robotron mit der Entwicklung der integrierten Vorgangsbearbeitung für die sächsische Polizei einen Namen gemacht. Gleichzeitig liefern wir das System zur Fördermittelverwaltung des Freistaates sowie das bekannte Museumsinformationssystem robotron*Daphne“, zählt der 49-jährige Firmenchef auf.

Dennoch bleibt die Energiewirtschaft neben der öffentlichen Verwaltung und der Industrie der größte Geschäftsbereich. Die Liberalisierung des deutschen Energiemarktes Ende der 1990er-Jahre brachte auch den Beginn der Software-Lösungen für die Branche. Auf diesem Gebiet werden etwa 70 Prozent des Umsatzes erzielt. Dieser lag im vergangenen Jahr bei 36 Millionen Euro. Nahezu alle Netzbetreiber im deutschen Raum aber auch in der Schweiz nutzen die Robotron-Software beim Energiedatenmanagement und beim Vertrieb.

Von Norwegen bis Moskau ist Robotron international gut vertreten. Seit über zehn Jahren ist das Dresdner Unternehmen in der russischen Hauptstadt aktiv. Seit 2010 besitzt es dort ein Tochterunternehmen. Dennoch macht sich Heinemann angesichts der Embargo-Politik große Sorgen. „Russland wird gezwungen, immer mehr eigene Lösungen zu suchen. Das kann für die deutsche und die europäische Wirtschaft nicht gut sein“, sagt er.

