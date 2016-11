Post aus Stockholm Roboter in der „Tunnelbana“ Der Nahverkehrsbetrieb der schwedischen Hauptstadt will seine U-Bahn-Zugführer durch Technik ersetzen. Davon sind nicht alle begeistert.

Die U-Bahn in Stockholm – bald ohne Fahrer unterwegs? © ap

Jedes Jahr werden in Stockholm die Fahrscheine teurer. Die Monatskarte kostet derzeit 790 Kronen – umgerechnet immerhin 83 Euro. Der kommunale Nahverkehrsbetrieb für den Großraum Stockholm, Storstockholm Lokaltrafik (SL), bekommt trotz seines Monopols die Kosten aber nicht in den Griff. Allein 2015 fuhr er einen Verlust von 192 Millionen Kronen ein. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rasant, und das Nahverkehrssystem muss mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Vor allem die Personalkosten sollen deshalb gesenkt werden. Laut einem neuen Plan will das Unternehmen bis 2025 menschliche U-Bahn-Zugführer durch Roboter austauschen.

Das Vorhaben ist teuer, soll sich aber langfristig auszahlen. 1,6 Milliarden Kronen kostet laut Verkehrsausschuss allein die Umstellung von nur einer Linie. Denn wenn Roboter die Züge der „Tunnelbana“ fahren, müssen nach Auffassung der Experten auf sämtlichen Bahnsteigen Barrieren zu den Zügen errichtet werden, die sich erst öffnen und den Einlass ermöglichen, wenn der Zug stillsteht.

Weil sich jedes Jahr viele Menschen das Leben nehmen, indem sie an Bahnhöfen vor U-Bahn-Züge springen, könnte die Schranke noch einen positiven Nebeneffekt haben, heißt es. Fahrgastunfälle und Verspätungen durch Linienstopps wegen Leichenbergung würden so vermieden. „Wenn wir auf Roboter umsteigen, brauchen wir die Barrieren. Bahnsteigtüren reduzieren Zwischenfälle und erhöhen das Sicherheitsgefühl“, sagt Kristoffer Tamson vom Verkehrsausschuss der Stadtregierung dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SVT.

Zunächst soll laut dem Plan die rote Line, eine der wichtigsten Verbindungen in Stockholm, bis 2025 vollständig von Robotern gefahren werden. Dann könne man sehen, ob das System ausgeweitet wird. Durch den Wegfall von Personalkosten könnte SL die Transportqualität für seine Kunden erhöhen, etwa in Form von mehr Fahrten, betont Tamson.

Die Gewerkschaft der U-Bahn-Angestellten, SEKO Tunnelbana, kündigte bereits ihren Widerstand an. „Wir, die in der U-Bahn arbeiten, um Menschen sicher zu transportieren, und jedes kleine und große Problem lösen können, sind tief beunruhigt über diesen Vorstoß. Er würde das Sparen an der Fahrgastsicherheit zur Priorität machen und die Sicherheit aufs Spiel setzen“, so warnte die Gewerkschaft in einer schriftlichen Stellungnahme.

Jedes Jahr werden laut SL Schätzungen rund 320 Millionen Fahrten mit der U-Bahn absolviert. Das 1950 größtenteils fertiggestellte Streckennetz ist das einzige in Schweden und liegt im Vergleich der Streckenlängen weltweit auf Platz 28.

