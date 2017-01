Roboter-Experten holen Kunden nach Dresden

Vier Firmen für die Industrie 4.0: In Dresden werben mittelständische Betriebe gemeinsam um Industrie-Kunden wie Bosch und Texas Instruments. Wenn es um die Automatisierung von Fabriken geht, sehen die Dresdner sich als Vorreiter. Am Freitag hatten sie 250 Experten bei ihrer eigenen Tagung zu Gast, dem 14. Innovation Forum for Automation.

Die vier Dresdner Firmen haben sich vor 14 Jahren zum Automation Network Dresden (AND) zusammengeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen. Dazu gehört der Roboter-Hersteller Fabmatics GmbH mit 160 Mitarbeitern, dessen Geschäftsführer Heinz Martin Esser auch Präsident des Branchenverbandes Silicon Saxony ist. Esser freut sich, dass das geplante „Smart Systems Hub“ an der Dresdner Universität mehr Möglichkeiten bringen wird, Hersteller und Forscher gemeinsam an der Automatisierung arbeiten zu lassen.

Vorreiter bei der Industrie 4.0 ist Infineon Dresden. Der Mikrochiphersteller hat Hunderte Beschäftigte durch Roboter ersetzt und bezeichnet seine Dresdner Fabrik mit 2 000 Beschäftigten als die modernste im Konzern, obwohl sie über 20 Jahre alt ist. Die anderen Mitglieder im Netz sind die Softwarefirmen Systema und AIS Automation Dresden sowie der Anlagenhersteller Xenon Automatisierungstechnik. (SZ/mz)

