Robert Sterl mal ganz realistisch und bieder Das Sterl-Haus in Naundorf zeigt eine neue Sonderausstellung – mit einer anderen Facette des künstlerischen Schaffen Sterls.

Auch Robert Sterls Entwurf „Arm und Reich“ ist in der Ausstellung zu sehen (hier ein Ausschnitt). Gegenübergestellt wird das Bild dem fertigen Druck. © Foto: PR Robert-Sterl-Haus

Der Maler und Professor Robert Sterl (1867-1932) ist bekannt für seine impressionistischen Werke. Um seine freien malerischen Ambitionen zu finanzieren, übernahm er in den 1890er Jahren Illustrationsaufträge.

Diese für Aufsätze oder Erzählungen in verschiedenen Zeitschriften und Kinderbüchern entstandenen Bilder werden ab Sonntag in der Sonderausstellung „Tausendschön – Robert Sterl als Illustrator“ im Robert-Sterl-Haus in Naundorf ausgestellt.

Neben originalen Publikationen mit Sterls Illustrationen erwarten Besucher auch mehr als 22 seiner Lithografien, aus den ursprünglichen Bänden sorgfältig herausgelöst und gut sichtbar gerahmt präsentiert. Betrachtet man sie fällt auf, dass die Auftragsentwürfe Sterls in einem zeittypischen, von den Verlegern erwarteten Stil gehalten sind, teilt Museumsleiter Dr. Andreas Quermann mit. Es sind eher brave, bürgerlich-biedermeierliche Darstellungen. Sie stehen im Kontrast zu seinen sonst impressionistischen Landschaftsbildern und expressionistischen Arbeiter-Bildern der späten Jahre. Andreas Quermann zufolge sind es aber auch sehr erzählende Bilder. „Obwohl die Bilder allein, ohne Text präsentiert werden, kann sich der Betrachter eine Geschichte dazu ausmalen“, sagt er. Die sehr realistisch und fein gezeichneten Bilder würden die Fantasie anregen.

Dass die Bilder nun ausgestellt werden können, ist Glück. Denn Robert Sterl lieferte seine Entwürfe damals an die Verlage, für die er arbeitet. Selten erhielt er sie zurück oder bewahrte Drucke auf. Daher befinden sich in seinem Nachlass nur wenige Beispiele für diesen Aspekt seines Schaffens. Dass diese Bilder dennoch ausgestellt werden, ist einem Privatmann aus Süddeutschland zu verdanken, der seine Sammlung dem Museum schenkte.

Ausstellungseröffnung am 16. Juli um 11.15 Uhr, Sonderausstellung bis zum 10. September geöffnet

zur Startseite