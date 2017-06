Robert Rüthrich schießt fünf Tore Der SV Königsbrück/Laußnitz verpasst Post Germania Bautzen eine 12:2-Klatsche. Der Bergener Franz Rösner ist bester Torjäger.

Der letzte Spieltag der Kreisoberliga-Saison 2016/17 hatte es noch einmal in sich. In den acht Partien fielen 43 Tore, was einen Schnitt von fast 5,5 Treffern pro Begegnung bedeutet. Die 85 Zuschauer am Rand des Königsbrücker Kunstrasenplatzes bekamen dabei am meisten geboten. Mit 12:2 (4:1) fegte der SV Königsbrück/Laußnitz die Gäste von Post Germania Bautzen vom Platz. Und Robert Rüthrich hätte es mit seinen fünf Treffern fast noch geschafft, an den bis dahin besten Torjäger der Westlausitz heranzukommen. Rüthrich verbesserte sich auf 33 Treffer – nur vier weniger als Spitzenreiter Franz Rösner vom LSV Bergen am Saisonende auf seinem Konto hat.

Rösner erhöhte beim 5:0 (2:0)-Heimerfolg des LSV seine Erfolgsbilanz allerdings auch noch einmal mit seinen zwei Toren in der 17. und 70. Minute. Da konnten die beiden besten Stürmer vom schon vorher feststehenden Meister SV Zeißig (74 Pkt.) nicht ganz mithalten. Rostam Geso landete am Saisonende auf Rang drei (28 Tore) und sein Teamkollege Andreas Kober wurde Fünfter (23). Dazwischen platzierte sich Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka (25), dessen Team drei Punkte vor Königswartha Vizemeister wurde.

Zurück zur Zeißiger Meisterelf von Trainer Stefan Hoßmang, die sich trotz eines Drei-Punkte-Abzuges klar gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen konnte. Bereits am vorletzten Spieltag gelang dem SV im Altkreisderby beim DJK Blau-Weiß Wittichenau (3:0-Auswärtssieg) der 100. Treffer der Saison. Wesentlich spannender machte es der Aufsteiger zur Landesklasse Ost am Saisonende auf dem heimischen Sportplatz an der Spohlaer Straße.

Zu Gast waren vor 97 Zuschauern die Kicker vom SC 1911 Großröhrsdorf, deren Sturmbilanz bis dahin nur 48 Treffer aufwies. Das reicht diesmal immerhin zu einem Platz im Mittelfeld der Tabelle. Doch trotz einer schnellen 2:0-Führung der Hausherren durch Falk Weichert (15.) und Rostam Geso (28.) wurde es in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend, denn Fabian Senf (62.) und Jonas Düben (81.) gelang der 2:2-Ausgleich. David Schumacher war es dann, der mit dem 3:2 in der 90. Minute für den 24. Zeißiger Punktspielerfolg in der Kreisoberliga-Saison sorgte.

Wilthen hat die schlechteste Abwehr

Im Kellerduell zwischen dem Schlusslicht FV Ottendorf-Okrilla und den Gästen von der SG Wilthen klingelte es am Sonnabend immerhin siebenmal. Die Hausherren kassierten bei der 1:6-Heimniederlage immerhin ein halbes Dutzend Gegentore, blieben in der Statistik aber besser als Wilthen. Während die FV-Keeper 90 Treffer kassierten, mussten die Wilthener sogar 105 Tore hinnehmen. Sie belegen am Saisonende den 14. Platz.

Ein weiteres Kellerduell war die Partie zwischen dem SV Grün-Weiß Hochkirch und dem TSV Pulsnitz 1920. Und die eh schon unglücklich verlaufene Saison der Pfefferkuchenstädter endete mit einer 2:4-Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz – auch weil sie sich wieder einmal selbst ausspielten. Steve Lübke hatte Pulsnitz schon in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Ronny Henkert (20.) konnte ausgleichen, aber Felix Bachmann gelang sieben Minuten das 2:1 für die Gäste. Dann unterlief dem Pulsnitzer Danilo Nitsche ein Eigentor (30.). Und in der zweiten Halbzeit machten Markus Ost (51.) und Alexander Grün (83.) den Sack für Hochkirch zu. Das ergab in der Tabelle Platz zwölf.

Am wenigsten Tore fielen diesmal in Doberschau, wo der frisch gebackene Kreispokalverteidiger DJK Sokol Ralbitz/Horka auflief. Am Ende entschied Christian Matka mit seinem Treffer zum 1:0 in der 62. Minute die Partie für das Sorbenteam. Er war erst in der 46. Minute für Stefan Bensch eingewechselt worden.

Weiter geht es laut Rahmenterminplan des Westlausitzer Fußball Verbandes (WFV) mit dem ersten Spieltag der Saison 2017/18 am zweiten Augustwochenende. Die offizielle Saisoneröffnung des WFV erfolgt am 18. August. Feierabend mit den Punktspielen ist im Kreisfußball 2018 bereits am 16./17. Juni. Danach folgt zum Abschluss noch das große Pokalwochenende am 23. und 24. Juni. Nun wird beim WFV aber erst einmal neu sortiert. Geschäftsführer Gojko Sinde: „Die endgültigen Staffeleinteilungen unserer Ligen für die Saison 2017/18 können erst nach dem 30. Juni und den Staffeleinteilungen der übergeordneten Ligen und Verbände erstellt und veröffentlicht werden.“

