Robert Koch verlässt den FC Oberlausitz Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum FSV Zwickau. Koch hatte zuletzt für den Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf gekickt.

Hier stand Robert Koch noch für den FCO auf dem Platz. © Florian Richter

Fußball-Drittligist FSV Zwickau verstärkt sich mit Mittelfeldspieler Robert Koch vom FC Oberlausitz.

Der 30-Jährige hat bei den Westsachsen am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben. Koch spielte zuletzt für Regionalligist FC Oberlausitz. Davor war er für Borea Dresden (2007 bis 2009), Dynamo Dresden (2009 bis 2014) und den 1. FC Nürnberg (2014 bis 2016) aktiv. Für Dynamo und Nürnberg bestritt Koch insgesamt 100 Zweitligaspiele.

„Wir freuen uns, mit Robert unseren Wunschspieler verpflichtet zu haben und sind der festen Überzeugung, dass er unserem Team auf dem Weg zum Klassenerhalt helfen wird“, sagte Zwickaus Sportdirektor David Wagner.

Erst am Montagabend hatte der DFB eine Transfersperre gegen den FSV aufgehoben. Der abstiegsbedrohte Drittligist konnte vorher alle Auflagen erfüllen und eine Liquiditätslücke von 411 000 Euro schließen. Am Samstag startet der FSV mit einem Heimspiel gegen die U23 des FSV Mainz 05 in die Rückrunde. (dpa)

