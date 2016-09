Robert Koch unterschreibt beim FC Oberlausitz Paukenschlag in Neugersdorf: 30-jähriger Offensivspieler kehrt in seine fußballerische Heimat zurück.

Manfred Weidner (links) und Ernst Lieb (rechts) begrüßen den bekannten Neuzugang. © Verein

Der FC Oberlausitz hat Robert Koch unter Vertrag genommen. Das teilte der Verein am späten Donnerstagabend mit. Damit kehrt ein alter Bekannter nach Neugersdorf zurück. Der Dreißigjährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. In der zweiten Liga erzielte er in 100 Spielen 14 Tore.

Er spielte bereits in seiner Jugend bei den Oberlausitzern und wechselte 2007 zu Borea Dresden. Danach wechselte er zu Dynamo Dresden, wurde dort Kapitän und steuerte in der Relegation 2011 gegen Osnabrück zwei Treffer zum Aufstieg in die zweite Liga bei. 2014 wechselte der gebürtige Löbauer zum 1. FC Nürnberg.

Trainer Vragel da Silva freut sich über den Neuzugang. „Für uns ist es ein Riesenerfolg, einen so starken Spieler wieder zurück in die Heimat zu bringen. Er wird mit seiner Spielstärke und seiner Erfahrung die Qualität für unsere Mannschaft ein großer Gewinn sein.“

zur Startseite