Robbie Williams im DDV-Stadion Der britische Superstar wird im Juni in Dresden auftreten. Das Konzert ist Teil der neuen Eventreihe „DDV-Stadion-Sommer“ - der auch Motocross- und Fußballfans begeistern dürfte. Auch in Bautzen gibt‘s Tickets.

He wants to entertain you! Robbie Williams wird im Juni in Dresden auftreten. © dpa

Vor elf Jahren verhalf er den Dresdnern schon einmal zu einem kollektiven Rausch. Nun kommt Superstar Robbie Williams erneut nach Dresden.

Die DDV Mediengruppe holt ihn im Rahmen seiner Europa-Tournee 2017 zu seinem einzigen deutschen Zusatzkonzert nach Dresden. Karten für das Konzert am Montag, den 26. Juni (Beginn 19 Uhr) gibt an diesem Mittwoch und Donnerstag exklusiv in allen SZ-Treffpunkten.

Außer dem Open-Air-Konzert des Superstars steht Dresden beim DDV-Stadion-Sommer ein Cross-Event und eine WM für Hobbykicker ins Haus.

Mit seinen Konzerten am 10. und 11. Juli 2006, den ersten überhaupt im Ostragehege, setzte Robbie Williams zugleich Maßstäbe in Sachen Show. Wenn er am 26. Juni erneut in Dresden auftritt, ist definitiv wieder mit einem effektgeladenen Spektakel zu rechnen. Dank technischer Weiterentwicklung möglicherweise noch ein paar Zacken schärfer als damals. Eine Premiere bedeutet sein Gastspiel im DDV-Stadion ebenfalls: Er ist nach Helene Fischer und Herbert Grönemeyer der erste ausländische Künstler, der dort Live-Musik serviert, wo sonst Dynamo Dresden kickt.

Den zu diesem Ereignis passenden musikalischen Stoff hat Williams bereits vorgestellt. Sein im vergangenen November veröffentlichtes Album „The Heavy Entertainment Show“ bietet stadionreife Hymnen, gefühlige Balladen und Partykracher. Fast jeder Song geht schnell ins Ohr, schließlich haben ja auch exzellente Autoren wie Guy Chambers, Rufus Wainwright oder Ed Sheeran diesmal ihrem Kollegen Robbie Williams beigestanden. Seine Hits spart sich der Sänger für die Dresden-Show natürlich nicht auf, die kommen geballt und dürften im Stadion noch wirkungsvoller zum Mitsingen inspirieren als die Lieder des Kreuzchores bei dessen mittlerweile traditionellem Konzert auf dem Fußballrasen.

Doch Robbie Williams ist nicht der einzige, der im Sommer dort für Stimmung sorgen wird. Los geht es bereits am 18. Juni mit dem SZ-Stadiontag, bei dem unter anderem ein C-Jugend-Fußballturnier für Freizeitsportler, also eine WM für Fans, ansteht. Gespielt wird dabei mit mindestens 42 Mannschaften bis zur Finalrunde.

Weniger zum Mitmachen gedacht ist die Freestyle-Motocross Show „Kings of Xtreme“, die am 8. Juli mit brüllenden Motoren und viel Nervenkitzel aufwartet. An diesem Tag fliegen nicht nur Zweiräder und Autos spektakulär durch die Luft. Auch atemberaubende Stunts mit Quads und einem Snowmobil sind zu erleben. Neben den unvergleichlichen Jumps der Fahrrad- und Motocross-Fahrer ist zudem ein Showrennen mit Promis geplant.

Die Termine:

- 18.6.: SZ-Stadiontag mit „Fan-WM“

- 26.6., 19 Uhr: Robbie Williams

- 8.7.: Freestyle-Motocross Show „Kings of Xtreme“

In allen SZ-Treffpunkten und bei der Dresden Information gibt es am Donnerstag noch exklusiv Karten. Auch der Bautzener SZ-Treffpunkt bietet die Tickets an – geöffnet ist das Geschäft am Lauengraben 18 dafür am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr, Telefon: 03591 49505020.

