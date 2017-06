Ritterspiele auf dem Weesenstein Paula Herold aus Dippoldiswalde inszeniert seit 1992 im Müglitztal das Mittelalter. Und ist im Lutherjahr erzkatholisch.

Die Ritter sind bereit für die Schaukämpfe, die zu den Höhepunkten des Mittelalterfestes in Weesenstein gehören. Spektakulär sind die Duelle mit den Lanzen und der Ritt durchs Feuer. Besonders brenzlig wird es am Samstagabend.

Vaclav „Wenzel“ Hata ist schon seit 25 Jahren dabei. Er leitet das Ritterturnier und die Falknerspiele.

Müglitztal. Wenn Martin Luther heute seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg nageln würde, bekämen das die Menschen dank Internet selbst im fernen Müglitztal in Echtzeit auf ihre Bildschirme serviert. Vor fünfhundert Jahren freilich dauerte es Monate, bis die Kunde vom aufmüpfigen Augustinermönch, der dem aus Pirna stammenden Ablasshändler Johann Tetzel und der dekadenten Kirche den Kampf angesagt hatte, bis in die sächsische Provinz gedrungen war. Auch die Meinungsbildung ging 1517 deutlich langsamer vonstatten als im heutigen digitalen Zeitalter.

Rudolf II. von Bünau, der damalige Schlossherr auf dem Weesenstein, hörte zwar von den seltsamen Dingen, sah darin aber keinen Anlass, dem erzkatholischen Herzog Georg von Sachsen seine Gefolgschaft aufzukündigen. „Er wagte noch nicht einmal von einem Angriff auf die alte Religion zu träumen“, sagt Paula Herold. Die Dippoldiswalderin hat sich intensiv mit der Historie auseinandergesetzt und reiht nun ganz bewusst ihr 26. Mittelalterfest im Schlosspark von Weesenstein in das Jubeljahr des Thesenanschlags ein. Ohne aber auf den Zug der Lutherehrung aufzuspringen – der Reformator kommt bei Paula Herold nur als Fußnote vor. Allerdings als wesentliche: Spätestens mit seinem Aufbegehren gegen den Klerus endete das Mittelalter auch in den deutschen Landen.

Paula Herold, die als künstlerische Leiterin mit ihrer Bertholdin Produktion seit 25 Jahren über Pfingsten die Vergangenheit mit wahren Geschichten und aufwendigen Inszenierungen aufleben lässt, zeigt, wie die Herrschaften damals gefeiert haben könnten. Die 53-Jährige wird zur Gräfin Elisabeth – und zur frischgebackenen Großmutter. Sohn Heinrichs Frau hat den Bünaus ein Enkelkind geschenkt, dessen Taufe am Wochenende gefeiert wird. Es soll ein rauschendes Fest werden, mit Ritterspielen, Ritterlager, Falknerei, Gaukeleien, Musik, einem tanzenden Drachen, kulinarischen Besonderheiten und seltenen handwerklichen Künsten, wie der Herstellung von Kettenhemden. Um die dreihundert Mitwirkende aus zehn Nationen versprechen ein außergewöhnliches Spektakel. Auch Paula Herolds Familie ist mit dabei, wie ihr Lebensgefährte, der Musiker Pius Ford aus Kanada, ihre Tochter Freyja, die in Dresden Kunstgeschichte studiert, und deren Freund Felix Hempel. Sie sind die Eltern des Täuflings – einer Puppe. „Ein echtes Kind haben sie ja noch nicht“, sagt Paula Herold und lacht.

Der aus Böhmen stammende Vaclav „Wenzel“ Hata, Paula Herolds Weggefährte des Weesensteiner Mittelalterfestes seit der ersten Stunde, leitet das Turnier und die Schau mit den Greifvögeln. Am Stand der Bertholdin Produktion hingegen wird ein Tunesier aus Reichstädt Erfrischungen anbieten – und nebenan einen Stand mit Keramik betreuen: Der 32-jährige Wafik ben Taher ist der Ehemann der Töpferin Grit Bormann. Auch sie gehört sozusagen zum Stammpersonal: Mit einem Töpfermarkt im Schlosshof hatte 1992 alles begonnen. 1993 wurde ein Fest daraus, und ein Jahr später erfolgte der Umzug in den Park. Übrigens, wie sich Paula Herold erinnert, auf Anregung des Schauspielers Rolf Hoppe und des damaligen Schlossdirektors Klaus-Dieter Wintermann: „Sie waren der Meinung, dass zu einem Mittelalterfest unbedingt Pferde gehören.“ Sie sind bis heute die Attraktion des dreitägigen Festes.

Paula Herold hofft erneut auf wenigstens zehntausend Besucher. „Nur dann rechnet sich das Unternehmen“, sagt die aus Hermsdorf am Wilisch stammende Künstlerin. Sie ist eigentlich Lehrerin für Deutsch und Kunst, gestaltet aber bereits seit 35 Jahren historische Feste und Feiern. Anfangs nebenher, seit 1994 im Hauptberuf. Das Burgfest auf der Rochsburg zum Beispiel gehört dazu, was kein Zufall ist: Dessen Leiter Lutz Hennig ist der ehemalige Kustos des Schlosses Weesenstein. Das Müglitztal versetzt Paula Herold übrigens nicht nur ins Mittelalter, sondern zum Jahreswechsel auch in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Die quirlige Frau, die seit diesem Schuljahr in der Waldblick-Oberschule Freital wieder als Lehrerin arbeitet, lädt zu einer Silvestergala ein. Unter dem Motto „Ein Freund, ein guter Freund“ könnte die Party ein passender Abgesang auf das Lutherjahr werden. Oder auch nicht: Mancher sieht den Reformator eher kritisch, so wie es wohl Rudolf II. von Bünau schon vor fünfhundert Jahren tat.

26. Weesensteiner Mittelalterfest, 3. bis 5. Juni, täglich ab 11 Uhr; Sonnabend mit Feuerreitspektakel bis 22 Uhr; Sonntag bis 20 Uhr, Montag bis 18 Uhr; der Eintritt kostet 9,50 Euro, ermäßigt 6 Euro, die Familienkarte 25 Euro. Am Sonnabend, 13.30 Uhr, kommt das MDR-Fernsehen mit seiner Sendung „Mach dich ran“ zum Mittelalterfest.

