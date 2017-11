Ritterschlag für Görliwood Der Preis als bester Drehort Europas soll Ansporn sein – auch für eine bessere Vermarktung als Filmstadt.

EGZ-Geschäftsführerin Andrea Behr stolz in Brüssel mit dem Preis. Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat ihn gar als „Ritterschlag für die Stadt“ bezeichnet. © M. Medienförderung

So sieht er also aus, der Preis für den besten Drehort: eine übergroße DVD, darauf die Umrisse Europas und der Schriftzug „Film Location Award“. Andrea Behr, die Geschäftsführerin der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH (EGZ), war am Dienstag in Brüssel live dabei, als die Entscheidung der Europäischen Filmkommission im Europäischen Parlament verkündet wurde. Zusammen mit Vertretern der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) nahm sie ihn entgegen. Gewinner sind nämlich beide: die Stadt, aber auch die MDM, die sich mit Görlitz ja um den Titel beworben hatte.

Oliver Rittweger von der MDM sagt, dass noch nicht genau feststeht, was mit dem Preis nun passiert, er denke aber, dass es noch mal eine feierliche Übergabe im Görlitzer Rathaus geben wird und der Preis dort einen würdigen Platz finden sollte.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege selbst war an dem Abend übrigens zu einem Filmabend in Berlin, wo die Filmstadt Görlitz vorgestellt wurde – der terminliche Zusammenhang war rein zufällig. Als der OB ans Mikro trat, war die Entscheidung aus Brüssel gerade bekannt geworden, und er konnte sie dem Berliner Publikum exklusiv verkünden. Eva Wittig von der EGZ war dabei: „Unglaublich, welcher Jubel ausbrach.“ Das sei kein reiner Höflichkeitsapplaus gewesen. Im Publikum waren schließlich viele Leute aus der Filmbranche, Produzenten, Drehortsucher. „Mit wem man sich nachher auch unterhalten hat: Alle sagten, dass Görlitz besonders mit dem Thema Film umgeht, das sei nicht überall so. Wo die Verwaltung hier alles möglich macht, würden sich andere Städte querstellen.“ Einer, der das gut beurteilen kann, ist Christoph Fisser, Vorstand der Studio Babelsberg AG. Als Koproduzent war er unter anderem für „Die Bücherdiebin“, „Inglourious Basterds“ und „Der Vorleser“ in Görlitz. „Görlitz ist eine unserer Lieblingskulissen und hat den Titel mehr als verdient“, sagt er. „Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Filme hier gedreht und immer tolle Erfahrungen gemacht.“ Neben den fantastischen Drehorten schätze er die Freundlichkeit und Zuvorkommenheit der Anwohner sowie die Professionalität der Behörden. „Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung für viel internationale Aufmerksamkeit sorgen wird und hoffen, dass auch wir bald wieder für Dreharbeiten nach Görlitz kommen ““

Görlitz soll nun mit dem Titel als Filmstadt noch mehr vermarktet werden. „Es gibt ein paar Ideen“, sagt Eva Wittig. Im Internet soll das Thema besser präsentiert, auch in der Stadt noch erlebbarer werden.

