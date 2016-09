Ritterschlag beim Ötztal-Marathon Radsportler Achmed Goltzsche knackt die Acht-Stunden-Marke. Ein Ex-Olympiasieger braucht eine halbe Stunde mehr.

Achmed Goltzsche knackte die Acht-Stunden-Marke. © privat

„Ich habe einen Traum.“ So lautet seit einigen Jahren das Motto des Ötztaler Radmarathons in Sölden. Von nicht wenigen Radsportexperten wird er auch als Weltmeisterschaft im Bergfahren für Amateure und Hobbyfahrer bezeichnet.

Einen Traum erfüllte sich in diesem Jahr auch Riesas „Vorzeige-Radsportler“ Achmed Goltzsche. Endlich wollte er die magische Acht-Stunden-Marke knacken. An der beißt sich schon seit langem auch Mario Kummer die Zähne aus – er ist gleicher Jahrgang 1962 wie Achmed Goltzsche und immerhin Mannschafts-Olympiasieger von 1988. Aber die Hürde ist hoch: „238 Kilometer Gesamtstrecke und 5 500 Höhenmeter sind vielleicht doch für viele ein Albtraum“, so Achmed Goltzsche.

Für den Riesaer diesmal nicht. Aus der ersten Startgruppe ging er im Pulk von 4 176 Startern aus 31 Nationen ins Rennen. Bei „Kaiserwetter“ begeisterte ihn während des gesamten Wettbewerbes das riesige Publikumsinteresse. Zehntausende Zuschauer säumten die Strecke „und ließen an den Passauffahrten Tour-de-France-Feeling aufkommen“, so Goltzsche.

Dass die Radsportler voller Adrenalin steckten, zeigte schon die erste Abfahrt nach Ötz mit mehreren schweren Stürzen. „Mit Glück und Geschick konnte ich einen Sturz vermeiden obwohl es manchmal haarscharf war“, blickt der Riesaer zurück. Goltzsche konnte sich bereits während des ersten Rennabschnitts gut im Feld platzieren und erreichte, an Position 184 liegend, den ersten Anstieg. Kühtai mit 1 200 Höhenmetern und 18 Prozent Rampen war der erste Scharfrichter. Oben auf dem Gipfel lag er aber immerhin schon auf Rang 15. „Leider war ich im Vorderfeld der einzige ,Alleinversorger‘ ohne Helfer an der Strecke, so dass ich schon an der ersten Verpflegung den Anschluss zu absoluten Spitze meiner Altersklasse verlor“, so Goltzsche. Er sortierte sich in einer Gruppe mit Mario Kummer ein. Der darauffolgende Brennerpass (700 Höhenmeter) war einer der leichteren Pässe, bevor es am Jaufenpass mit 1 130 Höhenmetern langsam ans Eingemachte ging. Da lag Achmed Goltzsche drei Minuten hinter seiner Marschtabelle. Die Temperaturen waren inzwischen jenseits der 30-Grad-Marke, und auch die rasanten Passabfahrten des Riesaers mit bis zu 116 Kilometern pro Stunde Spitzengeschwindigkeit ließen die Teilnehmer nicht wirklich herunterkühlen. Zum Abschluss und als wahrer Endgegner erwies sich das Timmelsjoch mit 1 759 Höhenmetern am Stück und einer Länge von knapp 30 Kilometern. Die drei Minuten „Verzug“ standen immer noch. „Alles oder nichts“, so Goltzsches Devise vor der halsbrecherischen Abfahrt in Richtung Ziel. „Es war ein Rausch und eine unglaubliche Hatz, zudem die beste Abfahrtszeit der AK 50 und die 19. aller Teilnehmer“, beschreibt Goltzsche seine Gefühlswelt.

„Die schönsten 1000 Meter“ auf der Zielgeraden im Ortskern von Sölden konnte er schon genießen. Sieben Stunden, 58 Minuten und 21 Sekunden bedeuteten Platz 9 in der AK 50 und Platz 148 in der Gesamtwertung. Mario Kummer brauchte eine halbe Stunde länger.

„Das wird wohl für dieses Jahr mein letzter Marathon gewesen sein. Einige Male bin ich doch an meine Grenzen und ein Stück darüber hinaus gegangen. Einen besseren Abschluss kann man nicht finden.“ so Goltzsche. (mit ag)

