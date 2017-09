Ritterrunde spendiert Sitzecke Zwei neue Bänke laden jetzt gegenüber der Kirche zum Verweilen ein. Aufgestellt hat sie eine besondere Vereinigung.

In Kirschau gibt es eine neue Sitzecke © Uwe Soeder

Eine neue Sitzecke ist am Freitagnachmittag in Kirschau eingeweiht worden. Die halbrunde Anlage mit zwei großen geschwungenen Bänken und einem Abfallbehälter befindet sich am Fußweg neben der Straße in Richtung Rodewitz auf einer Grünfläche gegenüber der evangelischen Kirche. Initiiert und gebaut wurde die Sitzecke von der Kirschauer Ritterrunde. Dabei handelt es sich um eine lose Vereinigung von Selbstständigen und Gönnern aus Kirschau und Umgebung, die seit rund vier Jahren existiert. Der Name bezieht sich auf die im Ort vorhandene Ruine der Burg Körse, auf der einst Ritter lebten.

„Wir suchen uns aller ein, zwei Jahre ein Projekt aus, für dessen Realisierung die Stadt Schirgiswalde-Kirschau kein Geld und keine Kraft hat“, berichtet Sebastian Steglich, einer der Engagierten. Die Mitglieder der Ritterrunde beteiligen sich an der Umsetzung entsprechend ihrer Möglichkeiten mit Geld, Material oder Arbeitsleistungen. Wer was beisteuert – so das Credo – wird nicht öffentlich gemacht.

Die Sitzecke ist die zweite Maßnahme, die von der Gruppe realisiert wurde. Einerseits soll sie den Ort verschönern, sagt Sebastian Steglich. Andererseits bietet sie an dieser Stelle, die sich an einem Anstieg befindet, Fußgängern und Radfahrern die Möglichkeit zum Ausruhen. Unter anderem laufen dort viele Leute entlang, die zwischen der Ortsmitte und dem Therapiezentrum Oberland unterwegs sind. Zuerst wurde die Fläche befestigt. Kürzlich erfolgte die Aufstellung der Bänke. Außerdem ist ein Abfalleimer installiert worden, der mit Granit verkleidet ist. Ihn ziert das Wappen der Kirschauer Ritterrunde.

Erstes Projekt dieser besonderen Vereinigung war die Sanierung einer historischen Sandsteinfigur. Sie ist über dem Vordereingang des Kirschauer Rathauses angebracht und stellt einen Leinenweber dar. Schäden, die im Laufe der Jahre an ihr entstanden waren, wurden repariert. Anschließend erfolgte die Versiegelung der Oberfläche, sodass die Figur gegen Umwelteinflüsse geschützt ist.

