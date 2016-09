Ritterorden spendet fast tausend Euro

Ordensträger in Görlitz. © Jens Trenkler

Görlitz. Der Deutsche Sankt Michael Ritterorden hat seine Spendensammlung anlässlich des jüngst in Görlitz durchgeführten Konventes abgeschlossen. „Es kamen knapp tausend Euro zusammen, die in der Region verbleiben und hier Kindergärten übergeben werden“, informierte ein Ordenssprecher. Der 2008 in Görlitz gegründete Orden war jetzt nach der üblichen Wartezeit in den Deutschen Ritterbund als Dachverband deutschsprachiger ritterlicher Bünde aufgenommen worden. Dabei erhielt der Görlitzer Horst-Achim Ehrenbrecht bei musikalischer Begleitung durch die „Landskron Herolde“ die Würde eines „Großmeisters“. Den Festgottesdienst in der St. Jakobus-Kathedrale gestaltete Pater Lazarus vom Orden der Franziskaner.

Über 75 Teilnehmer aus 14 deutschen Ritterbünden nahmen teil und zeigten sich nach Stadtführungen von Görlitz so angetan, dass zwei Drittel der Gäste ihren Aufenthalt spontan bis zu einer Woche verlängerten, um sich „genauer in die altehrwürdigen Häuser und Anlagen vertiefen zu können“, informierte Ehrenbrecht. (SZ/rs)

