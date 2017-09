Ritter Runkel ist noch weit entfernt Die Burg wird noch lange kein Rübenstein. Der Bürgermeister räumt mit Gerüchten auf.

Die Burg Hohnstein ist noch weit davon entfernt, von Ritter Runkel erobert zu werden. © Dirk Zschiedrich

Die Idee, die Burg Hohnstein zu einem großen Freizeitpark unter Regie von Ritter Runkel werden zu lassen, ist offenbar ein interessantes Thema. Denn sowohl auf der Burg als auch in Hohnstein wird darüber diskutiert. Die Meinungen darüber sind offenbar geteilt. Burgbesucher Andy Weinhold findet die Idee zum Beispiel gut. Er könne sich mit den Comic-Heften aus DDR-Zeiten identifizieren. Andere wie Peggy Wallner, ebenfalls Besucherin der Burg, würde so etwas ablehnen. „Ich finde etwas Naturnahes, wie zum Beispiel den Klettergarten als Besuchermagnet gut und ein schönes Museum“, sagt sie. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) meldete sich ebenfalls auf Nachfrage der SZ zu Wort und räumte mit Gerüchten auf, dass die Ritter-Runkel-Burg schon beschlossene Sache ist. Es handele sich hier um eine Idee zur besseren Vermarktung der Burg. Jene Idee habe man aufgenommen und werde sie im Rahmen der Erstellung des städtischen Konzeptes erörtern. „Ob sie dann tatsächlich als Ziel aufgenommen wird, werden wir sehen und ist derzeit vollkommen offen“, sagt Daniel Brade. In dem Konzept werde man auch den historischen Hintergrund der Burg als Schutzhaftlager und Isolierungslager nicht auszublenden. Auch dieser Teil Historie müsse auf der Burg seinen Platz finden. Mit Ritter Runkel könne man vor allem eine Zielgruppe im Osten Deutschlands erschließen, da dort die Mosaik-Hefte bei Sammlern beliebt seien. Inzwischen hat auch Bürgermeister Brade schon die ersten Reaktionen zur Ritter-Runkel Burg auf dem Tisch. Diese würden von „toller Idee“ bis zu „einseitig“ und „wenig vermarktungsfähig“ reichen. Er betonte, dass das Marketingkonzept überhaupt noch nicht fertig sei.

