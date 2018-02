Ritter auf Schloss Klippenstein Eine Reise gehört ja durchaus zu den Ferien. In Radeberg können Ferienkinder dabei sogar in die Vergangenheit reisen …

Geschicklichkeit ist gefragt, für die Winterferien-Ritter auf Schloss Klippenstein. Denn beim aktuellen Ferienangebot dreht sich alles um Ritterleben – und da gehört ein spannendes Turnier auf dem Schlosshof unbedingt dazu. © Thorsten Eckert

Radeberg. So fröhlich ging es bei den „echten“ Rittern wahrscheinlich nie zu. Aber die „Ferien-Ritter“ auf Schloss Klippenstein haben mächtig Spaß. Das diesjährige Winterferien-Angebot kommt jedenfalls bestens an. Das trägt diesmal den Titel „Cravallo-Spiele für Ross und Reiter“ und lockt Kinder zwischen sechs und elf Jahren hinauf ins historische Gemäuer hoch über der Röder am Eingang des Hüttertals.

Gut anderthalb Stunden kann der Radeberger Ritternachwuchs dabei eine Menge über die vergangenen Ritterzeiten erfahren. Es wird fleißig gebastelt und natürlich bekommen die Ritter auch Pferde. Nun gut, keine lebendigen, aber für fantasievolle Winterferien-Ritter ist das kein wirkliches Problem. Auch nicht, dass die Ritter-Rüstung nicht aus schwerem Blech, sondern aus grünem Stoff ist. Und am Ende steigt dann auch noch ein spannendes Turnier, bei dem es auf Geschicklichkeit ankommt – denn auch das gehört ja bekanntlich zu einem richtigen Ritter-Leben.

Eine grandiose Idee jedenfalls, die Ritterspiele auf dem Klippenstein! (SZ/JF)

zur Startseite