Riskante Manöver

Hermsdorf. Möglichst schnell ans Ziel zu kommen, ist für viele Fernfahrer ein täglicher Druck. Das führt immer wieder auch zu Unfällen beim Überholen. Oft gehe es um wenige Minuten, die im Zweifel aber darüber entscheiden können, ob die Fahrer bei einer Firma heute noch oder doch erst morgen Laden oder Abladen dürfen, schätzt Polizeisprecher Thomas Knaup ein. Aber die Folgen der Lkw-Überholmanöver seien nicht selten Kollisionen durch Ausscher- oder Bremsmanöver. Verletzte, Stau, Zeitverzug und Stress für viele Reisende oft das Ergebnis.

Im Jahr 2017 registrierte die Polizei auf der Autobahn 4 zwischen Görlitz und Hermsdorf bis einschließlich Oktober 178 Verkehrsunfälle, an denen Kleinlaster mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis dreieinhalb Tonnen beteiligt waren. Thomas Knaup: „Das entspricht einem Wert von etwa jedem dritten Unfall.“ In 27 der Fälle war die Ursache auf Fehler beim Ausscheren oder Überholen sowie unzureichenden Sicherheitsabstand zurückzuführen. Bei den Kollisionen wurden elf Personen verletzt, zwei davon schwer.

Kraftfahrer, die es nicht am Abend bis zum Ziel schaffen, steuern dann oft einen Parkplatz an. Bei Kontrollen stellt die Polizei entlang A 4 immer wieder überfüllte oder bereits an den Zufahrten zugestellte Parkplätze fest. „Hieraus können gefährliche Situationen oder Unfälle mit schwerwiegenden Folgen entstehen“, so Thomas Knaup. Daher müssen die Beamten regelmäßig einschreiten und schicken manchen Fernfahrer weiter, wenn dieser einfach keinen Stellplatz findet. (SZ)

