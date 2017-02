Risiko Rausch Keine Droge bereitet im Landkreis Görlitz mehr Probleme als Alkohol. Besonders Ältere sind betroffen.

Nach zu viel Alkohol wird jeder ein Schatten seiner selbst. In Niesky haben erst im Januar zwei blutige Gewalttaten unter Alkoholeinfluss für Aufsehen gesorgt. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei unverändert an. © Sven Ellger

Zwei dramatische Polizeimeldungen ließen Niesky jüngst aufhorchen. Zunächst hatte ein 51-jähriger Deutscher bei einem Trinkgelage in seiner Wohnung in der Muskauer Straße einen Bekannten mit Gläsern und einem Hammer sehr schwer verletzt. Kurz danach stach ein 43-Jähriger in Niesky mehrfach mit einem Messer auf seine sehbehinderte Lebensgefährtin ein. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel. Die tatverdächtigen Männer, welche gegenwärtig in Justizvollzugsanstalten sitzen, waren bei den Gewaltexzessen sehr betrunken. Beim älteren ergab ein Atemalkoholtest mehr als zwei Promille, beim jüngeren waren es rund 1,8 Promille.

Beide Vorfälle haben den Nieskyern wieder vor Augen geführt, wie gefährlich der Rausch sein kann. „Alkohol ist nach wie vor die Droge Nummer Eins im Landkreis Görlitz“, sagt auch die Dezernentin für Gesundheit und Soziales, Martina Weber. Das untermauern auch Zahlen des Statistischen Landesamtes. 26 607 Menschen hätten sich 2015 in Sachsen an eine Suchtberatungsstelle gewandt. Mit 13089 Fällen ist fast die Hälfte der Klienten wegen Alkohol vorstellig geworden. Wenngleich die illegalen Drogen mit 7 759 Fällen absolut und anteilig aufholen. Fünf Jahre zuvor sind nur 5625 Fälle gezählt worden. Seither ist die Zahl stetig gestiegen.

Wegen Alkoholismus wenden sich sachsenweit also immer weniger Menschen an die Suchtberatungsstellen. Doch keine Gruppe ist größer – auch im Landkreis Görlitz. „Der Alkoholkonsum hat das größte Gewicht – sowohl bei Fallzahlen in den Suchtberatungsstellen als auch bei den angebotenen Präventionsmaßnahmen“, berichtet Sozialplaner Matthias Reuter. Innerhalb des Landratsamtes arbeiten daher Gesundheitsamt, Jugendamt und Jobcenter eng zusammen, um zum Beispiel Präventionsmaßnahmen abzustimmen und einander zu ergänzen.

So steht etwa die Alkoholprävention regelmäßig auf der Tagesordnung in Schulen und Projekten der Kinder- und Jugendhilfe, erklärt Matthias Reuter. „Der vernetzte Präventionsansatz „Prävention im Team“ ist zunehmend bekannt und wird nachgefragt“, so der Sozialplaner des Landkreises Görlitz. Im Landratsamt ist man nicht der Meinung, dass die Präventionsarbeit im Landkreis in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. „Ganz im Gegenteil!“, sagt Matthias Reuter und verweist auch auf die verschiedenen neu aufgelegten Programme zur Crystal-Prävention.

In den verschiedenen Suchtberatungs- und Behandlungsstellen des Landkreises Görlitz ist die Zahl der Klienten im Jahr 2015 auf jeden Fall deutlich gesunken. Sind 2014 noch über 1700 Menschen beraten worden, waren es im Folgejahr weniger als 1600. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Bei den Drogenklienten ist Crystal nach wie vor das größte Problem. Zwei Drittel der 294 Klienten haben sich deswegen an die Beratungsstellen gewandt. In Niesky und Weißwasser wurden 77 Menschen vorstellig, in Löbau und Görlitz 103. Die traurige Spitze markieren Zittau und Neugersdorf mit 114 Klienten.

Während Crystal-Abhängige, die im Landkreis Görlitz betreut werden, zu Beginn der Behandlung meist zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, wendet sich die Mehrzahl der Alkoholiker zwischen 40 und 60 Jahren an die Experten in den Beratungsstellen. Die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren geht in ihrem Bericht für das Jahr 2015 davon aus, dass im Freistaat Sachsen etwa 85000 Menschen eine behandlungsbedürftige Alkoholabhängigkeit haben.Tatsächlich würden aktuell aber nur etwa 13000 Menschen mit Alkoholproblemen suchtspezifische Hilfe in den sächsischen Suchtberatungsstellen in Anspruch nehmen. Folglich erhält ein großer Anteil der Menschen mit Alkoholproblemen in Sachsen keine oder zu spät fachgerechte Hilfe.

Wann die Taten der beiden Männer aus Niesky vor Gericht verhandelt werden, das steht noch nicht fest. Noch ermittelt die Kriminalpolizei.

