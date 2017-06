Risiko auf zwei Rädern 62 Motorradunfälle hat die Polizeidirektion Görlitz seit Jahresbeginn schon gezählt, auch einen tödlichen.

Motorradfahrer leben gefährlich: Seit Saisonbeginn sind allein auf den Straßen der Oberlausitz schon 62 Motorradfahrer verunglückt. Bei den Unfällen wurden 20 Menschen schwer und 34 leicht verletzt. Für einen 47-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät. © Christian Essler

Für den 47-jährigen Motorradfahrer gibt es an diesem sommerlichen Pfingstmontag keine Rettung mehr. Am frühen Nachmittag verunglückt der Biker bei schönstem Sonnenschein an einer Straßenkreuzung in Drauschkowitz nahe Bautzen. Mit voller Wucht kracht sein Motorrad in ein Auto. Der 47-Jährige hatte Vorfahrt. Für die Polizei ist der Fall dennoch nicht abgeschlossen. Die Ermittler prüfen, warum der Unfall derart schlimm ausgehen konnte.

Der tragische Motorradunfall vom Pfingstmontag ist der 62. in diesem Jahr allein auf den Straßen der Oberlausitz. Es ist der erste mit tödlichem Ausgang in dieser Saison. Bei den 61 vorangegangenen zählt die Statistik der Polizeidirektion Görlitz 20 Schwer- und 34 Leichtverletzte.

Keine Knautschzone, keine Airbags

Nicht weniger tragisch lesen sich die Zahlen vom vergangenen Jahr: 192 Unfälle mit Motorradfahrern zählt die Polizei in den Landkreisen Bautzen und Görlitz für 2016. Fünf Menschen sterben, 55 werden schwer, 85 leicht verletzt. Die Toten und Verletzten sind fast ausschließlich diejenigen, die auf dem Motorrad gesessen haben. „Zweiradfahrer haben keine Knautschzone, keine Airbags und keinen Seitenaufprallschutz“, sagt Thomas Knaup von der Görlitzer Polizeidirektion. „Sie sind den physikalischen Kräften, die bei einem Unfall wirken, in vollem Umfang ausgesetzt.“ Auch ein moderner Helm und eine Lederkombi könnten sie nur bedingt schützen. „Mancher vergisst das womöglich in der Euphorie des Fahrgefühls“, vermutet der Polizeisprecher.

Bei jedem zweiten Motorradunfall ist der Zweiradfahrer auch eindeutig der Verursacher, sagt die Görlitzer Polizeistatistik. Bei jedem vierten ist außer dem Motorradfahrer kein anderer beteiligt. In diesen Fällen waren die Biker zu schnell unterwegs, haben die Kurve nicht gekriegt, haben die Fliehkräfte, die Straßenverhältnisse oder das eigene fahrerische Können unterschätzt. Manche erliegen auch den Beschleunigungswerten ihrer Maschinen.

Alarmierende Unfallzahlen

Für Uwe Großer, den Leiter der Dekra-Niederlassung in Bautzen, sind die Unfallzahlen alarmierend. „Ich bin überzeugt davon, dass viele dieser Unfälle vermeidbar gewesen wären“, sagt er. Bei der Dekra werden alle diese Unfälle genau analysiert: Neben überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand sind immer wieder auch Bremsfehler und falsche Kurvenbalance die Ursache. Letzteres aber lässt sich nur mit viel Fahrpraxis und Training lernen.

Die Bautzener Dekra-Niederlassung veranstaltet deswegen auch regelmäßig Fahrsicherheitstrainings auf dem Bautzener Flugplatz, für die sich Interessenten jederzeit anmelden können. Im August lädt die Dekra sogar zu einem zweitägigen Training auf die Rennstecke im tschechischen Most ein, wo jeder sich gefahrlos austesten kann. „Ich kann nur jedem Motorradfahrer raten, mal an so einem Training teilzunehmen“, sagt Uwe Großer. „Bei so einem Training merken die Biker sehr schnell, wo es klemmt“, weiß der Niederlassungsleiter. Zudem bekommen die Fahrer dabei auch noch einen anderen sehr wichtigen Tipp: Nämlich, dass sie auch immer die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick haben müssen. „Auch wenn das wie eine Binsenweisheit klingt“, sagt Uwe Großer: „Für Motorradfahrer ist das lebenswichtig“.

Kann der Autofahrer das herannahende Motorrad in diesem Moment und bei diesen Lichtverhältnissen auch richtig sehen? Kann er die Geschwindigkeit richtig einschätzen, mit der sich das Motorrad nähert? „Diese Frage muss sich ein Biker immer wieder stellen“, sagt Uwe Großer. Und dementsprechend müsse er sich auf seiner Fahrt auch immer verhalten.“ Auch das nämlich hat die akribische Unfallauswertung der Dekra ergeben: In manchen Fällen hatten die Autofahrer überhaupt keine Chance, einen Crash zu verhindern.

