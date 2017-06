Risiko auf zwei Rädern In diesem Jahr gab es schon 45 Motorradunfälle im Landkreis mit 35 Verletzten. Bei einem ist der Fahrer gestorben.

Vor einer Woche kam es in der Region zum ersten Motorradunfall mit tödlichem Ausgang dieses Jahres. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Biker vor einer Kreuzung in Nentmannsdorf und krachte in ein Auto. Der 47-jährige Motorradfahrer starb noch am Unfallort. © M. Förster

Der Tod eines 47-jährigen Motorradfahrers vor einer Woche hat viele betroffen gemacht. Auf der Facebookseite der Sächsischen Zeitung bekundeten Leser ihr Beileid. Der Mann war am Freitag mit seiner Suzuki von Borna in Richtung Pirna unterwegs. In Nentmannsdorf stürzte er vor der Kreuzung zum Autobahnzubringer Bahretal. Er krachte mit einem Auto zusammen, das gerade über die Kreuzung fuhr. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Er war in dieser Saison der erste Motorradfahrer in der Region, der durch einen Unfall zu Tode kam.

Dieser tragische Motorradunfall war bereits der 45. im Landkreis in diesem Jahr. Bisher haben sich zwölf Menschen schwer und 23 leicht verletzt. Im gesamten Gebiet der Polizeidirektion Dresden, das neben der Landeshauptstadt die beiden Kreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umfasst, gab es bisher 128 Unfälle mit Motorrädern. 32 Menschen verletzten sich schwer, 56 leicht. Wenn die Saison im Landkreis so weitergeht, könnte es das schlimmste Unfalljahr für Motorradfahrer seit Jahren werden. Im vergangenen Jahr gab es auf den Straßen des Landkreises 134 Motorradunfälle, 2015 waren es sogar 157. In jedem Jahr verletzten sich dabei rund 100 Personen, neun Menschen starben seit 2015 bis heute.

„Motorradfahrer sollten sich bewusst sein, dass sie keine Knautschzone wie andere Fahrzeugführer haben“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Sie haben auch keine Airbags und keinen Schutz, wenn sie seitlich auf die Straße prallen. Um sich zu schützen, empfiehlt die Polizei daher Schutzkleidung mit Protektoren. „Helm ist Pflicht“, sagt Laske. Er empfiehlt den Bikern, defensiv zu fahren.

Denn Unfälle passieren der Polizei zufolge fast immer dann, wenn Fahrer Fehler machen. Fast jeder zweite Unfall, in den ein Motorrad verwickelt ist, hat nach der Polizeistatistik ein Biker verschuldet. Als häufigste Ursachen für Unfälle gibt die Polizei an, dass die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht den Gegebenheiten der Straße angepasst haben. Sie waren entweder zu schnell unterwegs oder haben die Straße, etwa bei Nässe, falsch eingeschätzt. Viele Unfälle passieren auch deshalb, weil die Biker einen zu geringen Sicherheitsabstand zu den Autos halten, die vor ihnen fahren. Oder weil sie die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer nicht beachten.

Sind Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt, sind sie besonders gefährdet. Der Polizei zufolge sind seit 2015 im Bereich der Polizeidirektion Dresden 16 Menschen bei Motorradunfällen gestorben. 13 von ihnen waren auf zwei Rädern unterwegs. Ähnlich sieht es bei den Verletzten aus. Von 233 Schwerverletzten waren 164 Motorradfahrer, von 483 Leichtverletzten waren es 261.

Zwei Strecken sind besonders beliebt

Die Polizei hat beobachtet, dass Biker ihr Fahrkönnen teilweise überschätzen. „Gleichzeitig überschätzen sie aber auch die Leistung ihrer Maschine“, sagt Marko Laske. Hinzu käme noch eine weitere Gefahr, die auch von Autofahrern oft unterschätzt werde. „Motorradfahrer können von Autofahrern leicht übersehen werden. Die Autofahrer schätzen außerdem die Geschwindigkeiten der Biker falsch ein.“ Im Landkreis seien viele Motorradfahrer unterwegs. Vor allem das Müglitztal und die Sächsische Schweiz bieten beliebte Ausflugsrouten. „Der Hohnsteiner Ring war ja sogar mal eine Rennstrecke“, sagt Laske. „Daran erinnern sich viele noch heute.“

Was also können Auto- und Motorradfahrer machen, um das Risiko für Unfälle möglichst gering zu halten? Marko Laske rät, dass sich die Motorradfans zu Beginn jeder Saison erst wieder langsam an ihre Maschine und deren Handling herantasten. So kann man sich nach der Winterpause wieder aneinander gewöhnen. „Motorradfahrer sollten keine Kurven schneiden und generell gefährliche Überholmanöver vermeiden“, so Laske. Autofahrer und Biker sollten immer vorausschauend fahren und dabei stets mit Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen. „Gerade Autofahrer sollten sich mit dem Beginn der Motorradsaison ab März auf mehr Motorräder im Verkehr einstellen und besonders aufmerksam fahren“, sagt der Polizeisprecher. Die Saison dauert für die allermeisten Biker noch bis Oktober. Hoffentlich mit weniger Unfällen, Verletzten und Toten.

zur Startseite