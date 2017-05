Risalit & Rundbogen Von der alten Hauptturnhalle in Zittau ist nicht mehr viel übrig. Die Fassade kommt dem früheren Bild aber näher denn je.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dieter Peschel (von links nach rechts), Bauamtsleiter beim Landkreis, Marek Popielarz vom Görlitzer Architekturbüro und Steffen Neumann vom Kreis bei einer Beratung auf der Baustelle. © Bernd Gärtner Dieter Peschel (von links nach rechts), Bauamtsleiter beim Landkreis, Marek Popielarz vom Görlitzer Architekturbüro und Steffen Neumann vom Kreis bei einer Beratung auf der Baustelle.

Der Risalit wurde in seiner ursprünglichen Form wieder aufgebaut.

So sehen die neuen Rundbogenfenster an der Hauptturnhalle aus.

In regelmäßigen Abständen treffen sich Auftraggeber Dieter Peschel, Steffen Neumann vom Landkreis mit Marek Popielarz vom Ingenieurbüro für Bauplanung Noack & Noack in Görlitz, um den Baufortschritt und den Terminplan auf der Baustelle Hauptturnhalle im Auge zu behalten. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Peschel allen Unkenrufen zum Trotz. Die Chance, das Bauprojekt vorfristig zu beenden, sei allerdings verstrichen.

Derzeit setzen die Handwerker die Rundbogenfenster ein, die den historischen Vorbildern aus dem Jahre 1874 nachempfunden sind. In Zeiten der DDR-Mangelwirtschaft, vermutlich in den 1970er Jahren, wurden aus den Rundbogenfenstern nach einem Umbau eckige Fenster. Auf den noch vorhandenen Fundamenten des ehemaligen Risalits wurde ein neuer errichtet. Ein Risalit ist ein auf ganzer Höhe aus der Fluchtlinie des Baukörpers hervorspringender Gebäudeteil. Er diente früher als Haupteingang am Stadtring und soll bei Umbauarbeiten in den 1950er Jahren abgerissen worden sein. Unter dem Baugerüst ist die historische Fassade in ihrer ursprünglichen Form von 1874 schon deutlich erkennbar. Die Bausünden vergangener Generationen gehören somit bald der Vergangenheit an.

Im Innern, wo die historische Bausubstanz auf den eingeschobenen Betonneubau der Zweifeldsporthalle trifft, lässt sich erkennen, dass unsere Vorfahren zum Setzen der Mauern alles verwendeten, was irgendwie wie ein Stein aussah. Feldsteine und Ziegel, bunt gemischt, zieren die inzwischen putzlosen Grundmauern. Der Übergang vom Alt- zum Neubau scheint gelungen, auch die Dachkonstruktion sieht so aus, als wäre es schon immer so geplant gewesen.

Der Dachstuhl musste teilweise erneuert werden, weil die Holzkonstruktion stellenweise vom Schwamm befallen war. So halten alte und nagelneue Holzbalken gemeinsam das neue Schindeldach. Mit dem Konzept „Neues im Alten“ bleibt das denkmalgeschützte Gebäude, vom dem, außer den tragenden Mauern nach dem weitgehenden Umbau, eigentlich nichts mehr übrig ist, rein optisch ein wichtiger Teil des städtebaulichen Ensembles am Theaterring. Gymnasiasten und Vereinssportler erreichen die Sportstätte mitten im Stadtzentrum nach der Fertigstellung bald wieder auf kurzem Weg.

Die 44 mal 24 Meter große Zweifeldhalle hat eine lichte Höhe von 7,15 Metern. Diese enorme Höhe ist nötig, damit in der Halle künftig auch Volleyball-Wettkämpfe stattfinden können, erklärt Peschel. Die nackten Betonwände der Halle werden bald mit sogenannten Prallwänden verkleidet. Das sind kraftabbauende, mehrschichtige Wände, die den Sportler, der mit hoher Geschwindigkeit Kontakt mit der Wand aufnimmt, vor Verletzungen schützt. In der künftigen Gewichtheberhalle ist der Fußboden durch Stahlbewährung verstärkt worden, damit die Gewichte der Heber beim Herunterfallen keine bleibenden Schäden anrichten. Schon jetzt ist beim Rundgang erkennbar, dass in der Hauptturnhalle künftig deutlich mehr Platz sein wird. Die ersten Einblicke sollen die Zittauer und ihre Gäste beim Tag des offenen Denkmals erhalten.

Nach den Winterferien im nächsten Jahr soll die Hauptturnhalle zur Nutzung übergeben werden, die Fertigstellung der Außenanlagen dauert noch bis zum Jahresende 2018. Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau der Zwei-Felder-Sporthalle sowie der Außenanlagen liegen bei rund 7,1 Millionen Euro. Die Stadt Zittau beteiligt sich mit 1,93 Millionen Euro aus Mitteln des Städtebaulichen Denkmalschutzes. 1,66 Millionen Euro fließen aus dem Förderprogramm Schulische Infrastruktur.

zur Startseite