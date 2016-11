RIO-Teams auf Kurs Die Frauen bezwingen Glauchau/Meerane und freuen sich jetzt aufs Gipfeltreffen. Die Männer siegen in der Lausitz.

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz bleiben auf Kurs. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger HC Glauchau/Meerane setzten sie sich im zweiten Aufeinandertreffen 25:17 durch, nachdem sie bereits in der ersten Runde des HVS-Pokals die Oberhand behielten. Besonders treffsicher präsentierte sich diesmal Sandra Kube, die elf Tore erzielte. Glauchau/Meeranes Toptorjägerin Claudia Einenkel kam hingegen nur auf zwei Treffer.

Ähnlich wie in der Vorwoche kamen die RIO-Frauen in der ersten Halbzeit nicht richtig in Fahrt. Besonders zu Beginn des Spiels scheiterten sie mehrfach hintereinander an der gegnerischen Torfrau und verpassten es somit, früh im Spiel klare Verhältnisse zu schaffen. Glauchau/Meerane ging kurzzeitig in Führung, ehe die HSG mit vier Treffern in Folge 5:2 in Front ging. Sicherheit brachte dies aber nicht. Die behäbige Spielweise schläferte die Abwehr hin und wieder ein. Hellwach präsentierte sich dagegen Sandra Zintl im Tor, die die erkrankte Michelle Barth im Tor vertrat und zwei Strafwürfe in dieser Phase entschärfte. Beim 11:7 in der 20. Minute schien sich das Pendel langsam Richtung HSG zu bewegen, doch die Gastgeberinnen wussten dies zu verhindern und verkürzten, dank einiger zu ungeduldig abgeschlossener RIO-Angriffe bis zur Pause auf 11:10.

Zäh blieb es zunächst auch in der zweiten Hälfte. Die Gäste aus dem RIO-Land mussten mehrfach Unterzahlsituationen überstehen. Bis zum 15:13 blieb Glauchau/Meerane noch dran. In der 44. Minute setzte sich die HSG erstmals auf fünf Tore ab (18:13). Die Abwehr stand nun sicher und konnte den einen oder anderen Gegenstoß verbuchen. Wenn garnichts mehr ging setzte Sandra Kube zum Wurf an und netzte kompromisslos ein. Auch ihre Kolleginnen kamen immer mehr in Torlaune, so dass es einige Minuten später 24:14 stand. Sally Witecy wurde mehrfach gut in Szene gesetzt und war nur auf Kosten von Strafwürfen zu stoppen. Die letzten beiden Treffer blieben den Gastgeberin vorbehalten, die das Ergebnis noch auf 25:17 verkürzten.

In der Tabelle bleiben die RIO-Frauen weiterhin auf Platz 2. Zum Ende der Hinrunde kommt es damit am kommenden Samstag in Oschatz zum Gipfeltreffen mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer Radeberger SV.

Mit einem ganz starken Auftritt und zwei unerwarteten Punkten beendeten die RIO-Männer die Hinrunde beim LHV Hoyerswerda. Vor zwei Jahren spielte der Verein noch in der Mitteldeutschen Oberliga, musste dann jedoch wieder den Weg ins sächsische Oberhaus antreten. Auch personell hat sich dahingehend einiges geändert. Mittlerweile baut die Mannschaft um Conni Böhme eher auf eigene Talente als Einkäufe im angrenzenden Nachbarland zu tätigen. Dies zeigt sich auch in der aktuellen Tabelle wieder, wo die Hoyerswerdaer im Mittelfeld angesiedelt sind. Bei den Männern aus Riesa/Oschatz standen die Zeichen vor der Partie überhaupt nicht gut. Personell musste Coach Schneider auf Camen, Ehrenberg, Kühnel, Schubert und Wolf verzichten, was allein die Möglichkeiten im Rückraum stark einschränkte. Aufgestockt wurde die Mannschaft durch Franz Teichert, Tom Probst und Phillip Schneese von der A-Jugend sowie dem reaktivierten Robert Werner.

In den ersten Minuten der Partie fielen die Treffer auf beiden Seiten. Nach einer Auszeit beim 5:5 steigerten sich die Gäste vorübergehend und konnten auf 12:8 und 14:10 davonziehen. Doch Ende der ersten Halbzeit schlichen sich wieder ein paar Fehler ein, so dass Hoyerswerda bis zur Pause auf 13:15 herankam.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Tore auf beiden Seiten, und keine der Mannschaften konnte entscheidende Akzente für den weiteren Spielverlauf setzen. So blieb auch der Abstand bis Mitte der zweiten Halbzeit konstant (17:19, 38. Minute; 21:23, 45. Minute). Unnötige Zeitstrafen brachten Hoyerswerda zehn Minuten vor Schluss ins Vordertreffen. Das Publikum wachte ebenfalls auf – die Halle wurde zum Hexenkessel. Doch die RIO-Männer behielten die Nerven.

Die letzten fünf Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Zunächst setzte sich Hoyerswerda auf 28:26 ab. RIO kam zurück und glich aus. Wieder Treffer für Hoyerswerda und Auszeit RIO (59. Minute). Coach Schneider gab seinen Mannen die letzten Anweisungen für die letzten Spielminuten. Durch eine gute Kombination gelang der Abschluss über Außen, 29:29. Und wieder kam die direkte Antwort von Hoyerswerda, 30:29. Probst nutzte nun seine Schnelligkeit aus und konnte nur noch regelwidrig gestoppt werden. Den Siebenmeter verwandelte Schörnig zum 30:30 und es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr mit Angriff Hoyerswerda. Doch RIO holte sich den Ball und konterte zum 30:31. Abpfiff: Die Emotionen nahmen freien Lauf. (mit hsg)

