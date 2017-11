Handball Sachsenliga RIO reist zur Wundertüte der Liga Beim EHV Aue ist das Team von Coach Schwigon Außenseiter.

Am Sonntag geht es für die RIO - Männer ins Erzgebirge zum EHV Aue 2. Das Juniorteam des Zweitligisten stellt jedes Jahr aufs Neue eine Wundertüte dar, da man nie wirklich weiß, ob junge Spieler aus dem Bundesligakader am Spielgeschehen teilnehmen werden. Aktuell läuft es für die Auer sehr gut, rangieren sie derzeit auf Tabellenplatz 2 und mussten nur eine Niederlage gegen den Liga-Favoriten aus Zwickau einstecken. Im letzten Jahr lieferten sich beide Mannschaften spannende und knappe Spiele, wo jede Mannschaft jeweils ein Spiel für sich entscheiden konnte. Die RIO-Männer um Kapitän Florian Wunder reisen trotzdem mit Selbstvertrauen in die Erzgebirgshalle Lößnitz (Anwurf 16.30 Uhr). Die positive Tendenz der letzten Wochen soll trotz der klaren Rollenverteilung fortgesetzt werden. Coach Schwigon: „Wir fahren ohne Druck nach Aue und wollen an unsere gezeigten Leistungen in den letzten Wochen anknüpfen. Gegen einen spielstarken Gegner müssen wir hoch konzentriert agieren und die Fehlerquote gering halten. Bis auf Stephan Winkler und Franz Teichert (beide verletzt) sind alle Mann an Bord. Durch den Einsatz von Tom Probst bieten sich mir zusätzliche Optionen im Rückraum.“ (ts)

