Handball RIO-Mannschaften spielen gegen die Spitzenreiter Die Damen reisen zum Team nach Niederndodeleben. Die Herren empfangen den ZHC Grubenlampe Zwickau.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Wissen Sie, wo Niederndodeleben liegt? Zumindest Handball-Fans der Damen der Spielgemeinschaft Riesa/Oschatz werden an diesem Wochenende mit dem Landstrich in Sachsen-Anhalt Bekanntschaft machen. In der Mitteldeutschen Oberliga treten die RIO-Frauen am Sonnabend in der Wartberg-Halle gegen den TSV Niederndodeleben an. Die Gastgeberinnen sind – für manchen überraschend - derzeit Tabellenführer der Liga. In den bisherigen sieben Saisonspielen gaben die Sachsen-Anhalterinnen gerade mal ein Pünktchen ab – das allerdings am letzten Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Koweg Görlitz (19:19). Immerhin: Dort hatte RIO eine Woche zuvor mit 27:23 gewonnen. Überhaupt spielt der Aufsteiger bislang eine gute Rolle in der Mitteldeutschen Oberliga. Derzeit steht mit neun Punkten der 5. Rang zu Buche. Und vielleicht gelingt ja eine Wiederholung des Erfolgs aus dem Sommer, als Niederndodeleben beim Salzlandcup in Staßfurt in der Vorrunde bezwungen wurde.

Zum vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Sachsenliga treffen die RIO-Männer der 1. Mannschaft ebenfalls auf den aktuellen Spitzenreiter der Liga. Der ZHC Grubenlampe ging bereits vor der Spielzeit als Staffelfavorit ins Rennen und belegt dies auch bisher. Einzig einen Ausrutscher leistete sich die Mannschaft aus Westsachsen beim Spiel in Kamenz. Sonst konnten alle Spiele, wenn auch zum Teil nur knapp, für sich entschieden werden. Die RIO-Männer haben also den nächsten „dicken Brocken“ vor der Brust. Die indiskutable Leistung vom vergangenen Wochenende in Aue sollte den Männern von Trainer Sören Schwigon dafür nicht mehr in den Köpfen sein. Wichtig für das Spiel gegen den Ligaprimus ist es, mit freien Kopf aufzuspielen und sich auf die Tugenden der letzten Wochen beziehen. Die Mannschaft muss geschlossen auftreten und mit viel Kampf und Leidenschaft agieren. Trainer Schwigon zum Spiel: „Ich hoffe das die Leistung vom vergangenen Wochenende wieder schnell aus den Köpfen meiner Spieler ist. Für das kommende Wochenende sind die Rollen klar verteilt. Wenn wir mit viel Disziplin und Kampfgeist auftreten, können wir Zwickau vielleicht etwas ärgern. Bis auf Stephan Winkler und Franz Teichert habe ich alle Spieler an Bord.“ Der Anwurf im letzten Heimspiel des Jahres 2017 erfolgt um 17 Uhr in der WM-Halle Riesa. Die Mannschaft würde sich über lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen.

Die zweite Männermannschaft spielt im Anschluss gegen den VfB Eilenburg. Gegen das Schlusslicht der Bezirksliga Leipzig ist ein Sieg Pflicht um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. (ts/rt)

zur Startseite