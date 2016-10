RIO-Männer lassen wichtige Punkte liegen Nach dreiwöchiger Handballpause kassierte die HSG Riesa/Oschatz am 6. Spieltag der Männer-Sachsenliga gegen den HVH Kamenz eine 26:27 (13:14)-Heimniederlage.

In der gut gefüllten Rosentalsporthalle sahen die Zuschauer von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Kamenz schaffte es zunächst immer vorzulegen, RIO blieb aber dran (7:7/19.). Durch gut vorgetragene und ausgespielte Angriffe trafen Wilke und Wolf zur 10:8-Führung, aber es ging mit einem 13:14-Rückstand in die Pause. Bis zur 45. Minute konnten sich die Lessingstädter auf 23:19 absetzen, dann ging ein Ruck durch die RIO-Mannschaft. In der 51. Minute gab es die 24:23-Führung. Beim Stand von 26:25 (57.) kassierten die Gastgeber aber innerhalb kürzester Zeit zwei fragliche 2-Minuten-Strafen und Kamenz nutzte die personelle Überlegenheit zum 27:26. Mit einer Auszeit wollte Coach Schneider seine Männer für einen letzten Angriff vorbereiten. Leider scheiterte man am Schlussmann der Kamenzer. (ts)

RIO spielten: Cardaun, Stefanowski – Wunder, Krause, Camen (4), Nötzel, Schneese, Schubert (4), Ehrenberg (2), Träger, Seefeld (5), Wilke (4), Schörnig (3), Wolf (3/2).

