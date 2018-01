Handball RIO-Männer in der Lausitz gefragt Trainer Schwigon sieht Gegner Hoyerswerda auf ähnlichem Niveau. Auf den Rängen wird eine Wettschuld eingelöst.

Tom Probst erzielte vor einer Woche gegen Cunewalde vier Tore für die Männer der HSG RIO. Auf ähnliche Quoten setzt das Team auch am Sonnabend in Hoyerswerda. © G. Schlechte

Riesa/Priestewitz. Zum ersten Auswärtsspiel der Rückrunde geht es für die Handball-Männer der HSG Riesa/Oschatz um Trainer Sören Schwigon in die Lausitz zum dort ansässigen LHV Hoyerswerda. Aktuell trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte in der Tabelle, wodurch mit einer spannenden Partie zu rechnen ist. Das Hinspiel konnten die Hoyerswerdaer für sich entscheiden (23:29). Aktuell sieht Trainer Sören Schwigon jedoch beide Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau: „Hoyerswerda ist wie wir eine junge Truppe, die größtenteils aus Eigengewächsen besteht. Sie versuchen immer wieder spielerisch Mittel zu finden, um uns vor Herausforderungen zu stellen. Wir wollen jedoch weiter unsere positive Serie in der Liga fortsetzen. Grundstein wird dabei eine sichere flexible Abwehr sein. Auch die Tagesform wird entscheidend sein und wer am Ende weniger einfache Fehler macht. Ich sehe daher einer offenen Partie entgegen.“

Die Personalsituation ist hingegen zur Vorwoche etwas entspannter. Max Camen wird wieder mit an Bord sein und somit für Entlastung im Rückraum sorgen. Auch auf den Rängen werden die RIO-Männer zu diesem Spiel zahlreich unterstützt. Der SV Mügeln/Ablaß 09 löst seine Wettschulden vom vergangenen Benefizspiel ein und begleitet die Männermannschaft mit nach Hoyerswerda. Der Anpfiff ertönt um 17 Uhr in der BSZ Sporthalle Konrad Zuse.

Verbandsliga: Derby in Priestewitz

In der Verbandsliga Ost sieht es von der Platzierung her momentan recht aussichtsreich für die SG Zabeltitz/Großenhain (3.) sowie den HSV Weinböhla (4.) aus. Beide Teams gehen am Sonnabend auf Reisen. Während die SG nach der „englischen Woche“ mit dem Spiel gegen Zweitligist HC Elbflorenz (18:45) zum TBSV Neugersdorf muss, haben die Weinböhlaer eine keineswegs leichte Auswärtsnuss zu knacken. Denn sie müssen im Nachbarschaftsduell beim Vorletzten SV Niederau antreten.

Die Gastgeber werden in der Priestewitzer Sporthalle mit Sicherheit alles daran setzen, um mit zwei Punkten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren. Weinböhla wiederum macht sich nach wie vor berechtigte Hoffnungen auf einen Podestplatz in der Liga. Im Hinspiel erkämpfte Niederau beim HSV beim 29:29 immerhin einen Punkt. Der Radebeuler HV empfängt ebenfalls am Samstag die 2. Mannschaft der HSG Freiberg. Mit einem Sieg könnten die Karl-May-Städter nach Punkten zum Kontrahenten aufschließen. Aus der Hinrunde hat der RHV nach dem 23:29 noch eine Rechnung mit den Freibergern offen. Zudem sehen sich die Radebeuler trotz der Niederlage bei der SG Zabeltitz/Großenhain vor Wochenfrist durchaus spielerisch im Aufwind.

Bei den Frauen geht es eng zu

Bei den Frauen befinden sich sowohl der HSV Weinböhla (5.) als auch der VfL Meißen (7.) punktemäßig im gesicherten Mittelfeld. Meißen muss am Sonnabend zum punktgleichen VfL Waldheim, könnte mit einem Doppelpunktgewinn und entsprechender „Schützenhilfe“ anderer Teams sogar auf den vierten Platz vorrücken. Gleiches gilt für den HSV Weinböhla. Der hat allerdings mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SG Klotzsche die weit schwerere Aufgabe vor sich. Im Hinspiel gab es ein 21:21.

