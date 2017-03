Handball RIO kassiert fünf Disqualifikationen und elf Zeitstrafen Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz verlieren im Halbfinale um den HVS-Pokal nach Verlängerung in Radeberg.

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz sind im Halbfinale des HVS-Pokals ausgeschieden. Nach zweimaliger Verlängerung mussten sie sich am Ende mit einer Rumpftruppe dem Radeberger SV mit 32:38 (12:13, 24:24, 29:29) geschlagen geben – nach fünf Disqualifikation und elf Zeitstrafen gegen die RIO-Frauen, aber nur drei Zeitstrafen auf der Gegenseite!

Beim Gäste-Team fehlten die Stammspielerinnen Sandra Kube und Sally Witecy wegen Verletzungen, daher rutschten die Nachwuchsspielerinnen Anne Sickert und Nina Grützke ins Team und mussten gleich Verantwortung übernehmen.

Die RIO-Frauen erwischten den besseren Start, münzten die Paraden von Torfrau Michelle Barth durch Tempogegenstöße in eine 5:1--Führung um. Danach mussten Julia Funke und Johann Stein mit 2-Minuten-Strafen vom Feld. Mit einem 6:1-Lauf übernahm Radeberg die Führung, zumal Christin Müller und erneut Julia Funke mit Zeitstrafen auf die Bank mussten. Nachdem die Gäste komplett waren, entwickelte sich ein enger Schlagabtausch (12:13).

RIO kann Vorsprung nicht nutzen

In der zweiten Hälfte besannen sich die RIO-Frauen auf ihre Stärken. Die Abwehr verschob ordentlich und ließ den großen Rückraumspielerinnen wenig Platz zur Entfaltung. Im Angriff brillierten und kombinierten Carmen Schneider, Christin Müller und Clara Pechning oder legten auf Johanna Stein, die am Kreis ackerte, ab. Nun waren es die Gäste, die sich mit einem 6:1-Lauf absetzten (20:16).

In der 43. Minute nahm Radeberg eine Auszeit, aber RIO blieb am Drücker. Anna Schneese parierte einen Strafwurf und Christin Müller traf zum 21:16. Kurze Zeit später wurde die Spielmacherin, die den Radebergerinnen bis dahin viele Probleme bereitet hatte, nach einem Foulspiel disqualifiziert (46.). Die Gastgeberinnen nutzten die Überzahl konsequent aus und verkürzten auf 19:22. Zu allem Überfluss scheiterte danach Carmen Schneider mit einem 7-Meter an der RSV-Keeperin. Nun ging es Schlag auf Schlag. In der 51. Minute kassierte Julia Funke ihre dritte Zeitstrafe und wurde ebenfalls disqualifiziert.

Die Gäste kämpften in Unterzahl verbissen weiter, mussten aber bis zum Schlusspfiff zwei weitere Zeitstrafen kompensieren (23:23). Clara Pechnig erzielte in der 58. Minute das 24:23, aber die Gastgeberinnen glichen postwendend aus. Mit einem 24:24 ging es zum zweiten Mal in eine Verlängerung. Bei den Gästen übernahmen nun Clara Pechning, Johanna Stein und Melanie Löschke Verantwortung, da die einzige verbliebene Rückraumspielerin Carmen Schneider eng gedeckt wurde (29:29).

Der Rest glich einem Skandal. RIO kassierte einen Bestrafung nach der anderen, Trainer Heiko Loose musste auf die Tribüne. Da auch Lena Bormann zwischenzeitlich nicht mehr spielfähig war, streifte sich Torfrau Michelle Barth ein Feldtrikot über, damit überhaupt eine vollständige Truppe zusammen kam. Das verbliebene Häuflein aus Außen- und Kreisspielerinnen, einer Torfrau sowie Nachwuchsspielerinnen gab dennoch alles, um sich gegen die körperlich überlegenen Gegnerinnen zu behaupten. Teilweise in doppelter Unterzahl spielend war die HSG Riesa/Oschatz am Ende aber chancenlos und verlor mit 32:28. (ml)

Riesa/Oschatz spielte mit: Zintl, Barth, Schneese, Sickert (1), Bormann (1), Löschke (3), Stein (3), Müller (5), Grützke (2), Funke, Pechning (5), Schneider (10/4).

