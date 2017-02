Handball RIO ganz oben und fast unten Die Handball-Männer kassieren eine 22:41-Heimpleite. Die Frauen dagegen haben einen Lauf und sind Spitzenreiter.

Typisch für das Spiel der RIO-Herren gegen Koweg Görlitz: Mario Schubert wird gleich von zwei Gäste-Akteuren bedrängt und am Abschluss gehindert. Görlitz siegte letztlich mit 19 Toren Vorsprung. © G. Schlechte

Saft-, kraft- und auch recht emotionslos – so fällt zumindest bei einigen Fans der Sachsenliga-Handballer der HSG Riesa/Oschatz das Urteil über die Leistung der Herren am Sonnabend aus. In der Oschatzer Rosental-Halle kassierte der Neuling eine unerwartet hohe 22:41-Klatsche. Dabei war die Hoffnung groß, wie im Hinspiel beim 27:27 wenigstens wieder einen Punkt zu holen.

Die Neißestädter waren als Tabellendritter angereist, RIO hingegen dümpelt nach einer bislang sehr durchwachsenen Saison auch nach diesem Spieltag auf dem drittletzten Platz der Tabelle dahin. Und das völlig zurecht, zieht man die Leistung gegen Görlitz heran. Koweg war mindestens eine Klasse besser, agierte in fast jeder Situation schneller und aggressiver. Sich bietende Chancen wurden konsequent genutzt, Fehler der Riesa/Oschatzer gnadenlos bestraft. Hinzu kam eine überaus konzentrierte Abwehrleistung der Gäste, die den RIO-Herren kaum Gestaltungsspielraum gab.

Die Gastgeber waren hingegen in der gut besuchten Sporthalle ein Schatten ihrer selbst. Im Deckungsverhalten ziemlich lasch, im Spielaufbau träge, in der Wurfausbeute weit unter dem Durchschnitt – so war gegen kompakte Görlitzer nichts zu holen. Zudem vermissten die Zuschauer über die gesamte Spielzeit ein Aufbäumen im RIO-Team. Nach dieser dritten Niederlage im vierten Punktspiel des Jahres muss die HSG damit mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Denn durch die deutliche Samstag-Niederlage ist nun auch das Torverhältnis im Vergleich zu weiteren Abstiegskandidaten eher ein zusätzlicher „Minuspunkt“. Schon die nächste Begegnung in drei Wochen ist daher ein „Vier-Punkte-Spiel“. Dann müssen die Riesa/Oschatzer zum Tabellennachbarn HVH Kamenz, der zurzeit zwei Punkte und einen Platz besser ist.

Für ein versöhnliches Wochenende sorgten ebenfalls am Sonnabend allerdings die RIO-Damen in der Sachsenliga. Sie bezwangen den SSV Heidenau in dessen Halle souverän mit 34:26. Damit stehen jetzt schon zwölf Siege in Folge in der Liga zu Buche. Das erklärte Ziel Staffelsieg rückt in greifbare Nähe, allerdings ist der aktuelle Tabellenzweite vom Radeberger Sportverein punktgleich, wenngleich mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis.

Nächster Prüfstein in der Sachsenliga für die RIO-Damen ist am 26. Februar Aufsteiger HC Sachsen Neustadt-Sebnitz. Vorher, nämlich am kommenden Sonnabend, geht es bei Rotation Weißenborn um den Einzug ins Halbfinale des Sachsenpokals der Handballerinnen.

zur Startseite