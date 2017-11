Handball-Oberliga RIO-Frauen spielen groß auf Die HSG Riesa/Oschatz setzt sich am 6. Spieltag zu Hause gegen den SV Union Halle-Neustadt II souverän mit 33:24 (22:13) durch.

Susanne Iwan setzt sich am Kreis durch. Am Ende feierte die HSG Riesa/Oschatz einen deutlichen Heimsieg über Halle-Neustadt II. © Gerhard Schlechte

In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga der Frauen empfing die HSG Riesa/Oschatz am 6. Spieltag den SV Union Halle-Neustadt II und setzte sich in der heimischen WM-Halle auch in der Höhe verdient mit 33:24 (22:13) durch. Die ersten zehn Minuten konnten die Gäste das Spiel noch offen gestalten, bevor Riesa/Oschatz die Kontrolle übernahm und sich bis zur Halbzeit vorentscheidend absetzte. Dank des vierten Saisonerfolges setzt sich RIO in der oberen Tabellenhälfte fest.

Beide Mannschaften legten ein ordentliches Tempo vor. Die RIO-Frauen waren zwar wach im Angriff, die Abwehr agierte aber noch zu harmlos gegen das druckvolle Spiel der Gäste, die durch Pass- und Wurffinten sowie stramme Schlagwürfe zum Erfolg kamen. Bis zum 7:7 (10.) führten stets die Gäste. Nach einer Parade der eingewechselten Torfrau Michelle Barth traf Clara Pechnig zur ersten Führung der Gastgeberinnen und läutete damit die Wende ein. Sandra Kube legte mit einem wuchtigen Rückraumtreffer zum 9:7 nach. Die Saalestädterinnen versuchten per Auszeit den Lauf zu unterbrechen, was aber nur kurzfristig gelang. Nach dem 9:8 folgten vier RIO-Tore, da die Wildecats nicht mehr die Abwehr überwinden konnten oder ihre Schlagwürfe neben das Tor setzten.

Bei Riesa/Oschatz lief dagegen nun alles wie am Schnürchen. Josephine Hessel und Anja Drechsler erhöhten per Gegenstoß auf 17:10, anschließend mussten die Gäste eine doppelte Zeitstrafe hinnehmen, die RIO nutzte, um die Führung auf zehn Tore auszubauen. Beim Stand von 22:13 wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Hälfte begann etwas verhaltener. Erst in der 34. Minute traf Josephine Hessel zum 23:13. Die Partie verlief auch in der Folgezeit etwas zäher. Beide Mannschaften wechselten viel durch und produzierten zunehmend Fehler – an der deutlichen RIO-Führung änderte dies aber nichts. Clara Pechnig setzte sich mehrfach über Außen durch und Christin Müller auf der Mitte netzte aus dem Rückraum ein. Schließlich lagen die Gastgeberinnen sehr deutlich mit 28:16 (44.) in Front. Die jungen Gäste aus Halle steckten aber nicht auf und stemmten sich mit aller Macht gegen ein drohendes Desaster.

Carmen Schneider erzielte schließlich mit ihrem 13. Treffer das 30. Tor für RIO. Auch Youngster Anne Sickert sowie die erfahrene Susanne Iwan – mit einem frechen Heber beim 7-Meter – trugen sich noch in die Torschützenliste ein. Am Ende feierten die Gastgeberinnen zusammen mit den Zuschauern in der Riesaer WM-Halle einen 33:24-Sieg und können nun mit viel Selbstvertrauen zum Tabellenführer TSV Niederndodeleben fahren.

Bereits vor der Oberliga-Begegnung feierte die zweite RIO-Frauen-Mannschaft ihren nächsten Sieg in der Bezirksliga Sachsen-Mitte und bleibt damit weiter auf Aufstiegskurs. Das früher oft hitzig geführte Derby gegen den SSV Lommatzsch 1923 entschieden die jungen RIO-Frauen deutlich mit 34:11 für sich – und schossen sich sozusagen für das anstehende Spitzenspiel gegen den SSV Heidenau II (2.) ein. Der liegt nur einen Punkt hinter RIO II auf der Lauer. Die Heidenauer Reserve siegte beim TSV 1862 Radeburg (10.) mit 23:21.

