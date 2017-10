Handball RIO-Frauen noch abgefangen HSG spielt in der Oberliga 29:29 in Zwickau. Männer bejubeln in Kamenz den ersten Punkt in der Sachsenliga.

Sandra Kube (re.) erzielte drei Tor für die HSG Riesa/Oschatz zum Remis in Zwickau. In der 58. Minute erhielten sie und Christin Müller eine Zeitstrafe – und die Gastgeberinnen konnten einen 2-Tore-Rückstand noch wettmachen. © Gerhard Schlechte

Am 5. Oberliga-Spieltag erkämpften sich die Handball-Frauen der HSG Riesa/Oschatz beim BSV Sachsen Zwickau II ein 29:29 (14:16).

In der ersten Viertelstunde fielen Tore im Minutentakt, bevor sich dann beide Deckungsreihen stabilisierten, wobei die Gastgeberinnen in der Neuplanitz-Sporthalle zunächst vorlegten. In der zweiten Hälfte schwang das Pendel zunächst auf die HSG-Seite. Beide Mannschaften lieferten sich am Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Zwickau Sekunden vordem Ende noch den Ausgleich erzielen konnte. Carmen Schneider feierte bei RIO ein tolles Comeback und war mit zwölf Treffern erfolgreichste Torschützin.

Beide Mannschaften legten wie die Feuerwehr los. Fast jeder Treffer wurde umgehend mit einem Tempoangriff beantwortet. Die Zwickauerinnen ließen kaum eine Chance liegen und setzten sich auf 8:5 ab. Die HSG versuchte durch eine Auszeit in der 12. Minute mehr Ordnung in die Abwehr zu bekommen, was aber nur phasenweise gelang. Die Gäste ließen sich dennoch nicht entmutigen und zwangen ihre Gegnerinnen mit fortschreitender Spieldauer zu mehr Fehlern und Fehlwürfen. In der 24. Minute glich Carmen Schneider per Strafwurf zum 13:13 aus. Trotz anschließender Überzahl kassierte Riesa/Oschatz wieder drei Treffer in Folge. In der letzten Minute setzte sich Carmen Schneider erneut energisch durch und traf zum 14:16-Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte startete mit einem Schock für die HSG. Nachdem Zwickaus Spielmacherin Maja Helmchen von der RIO-Abwehr gestoppt wurde, schickten die Schiedsrichter Josephine Hessel mit „Rot“ auf die Tribüne. Diese harte Entscheidung rüttelte ihre Mitspielerinnen wach. Lena Bormann glich zum 16:16 aus und Christin Müller traf in der Folge in erneuter Unterzahl zur 19:18-Führung (37.). Die RIO-Frauen waren nun richtig im Spiel. Zehn Minuten später führten sie mit 24:21 – durch Tore von Sandra Kube und Christin Müller. Zeitstrafen gegen Christin Müller und unmittelbar anschließend gegen Carmen Schneider brachten Zwickau aber wieder ins Spiel.

In der 53. Minute fiel der Ausgleich zum 25:25. Beide Mannschaften lieferten sich nun ein umkämpftes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Riesa/Oschatz vorlegte. In der 58. Minute mussten Christin Müller und Sandra Kube dann aber mit Zeitstrafen auf die Bank. Im vier gegen sechs spielten die Gäste Johanna Stein am Kreis frei, die zum 29:28 für RIO einnetzte. Nach einer Auszeit durch den BSV blieben noch 33 Sekunden. Die Gäste-Abwehr kämpfte verbissen, konnte in Unterzahl aber den Ausgleich durch Zwickaus Dreh- und Angelpunkt Maja Helmchen (acht Tore) nicht verhindern. Die RIO-Frauen haben sich somit ihren ersten Auswärtspunkt erkämpft und liegen mit 5:5 Punkten im Tabellen-Mittelfeld. Das nächste Spiel steht am 5. November beim SV Koweg Görlitz an.

Die RIO-Männer konnten nach einer dreiwöchigen Spielpause endlich ihren ersten Saisonpunkt bejubeln. Beim HVH Kamenz hieß es am Ende 25:25 (14:13).

Den besseren Start in die Partie hatten die Gastgeber, die sich mit 6:3 absetzten. Die offensive Abwehr der Lessingstädter bereitete den RIO-Männern Probleme im Angriff. So bat Trainer Schwigon seine Männer zu einer Auszeit an die Seitenlinie, um die Marschroute für die nächsten Minuten zu besprechen (11.). Kamenz zog dennoch auf 8:4 davon. Durch Treffer von Camen und Seefeld konnte RIO dann aber verkürzen (7:8/16.). Florian Wunder glich nach einem Konter erstmals für die Gäste aus (9:9/20.). Nun waren es die RIO-Männer, die immer wieder vorlegten. Mit einer 14:13-Führung ging es in die Pause.

In den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit konnten die RIO-Männer zunächst die Führung durch Treffer von Ehrenberg und Seefeld behaupten (15:17/35.). Doch nach einer Zeitstrafe gegen Lucas Schröber fanden die Kamenzer wieder besser ins Spiel und nutzten die Überzahlsituation. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Kamenzer gingen schließlich in der 45. Minute mit 21:20 in Führung und die Partie wurde anschließend zunehmend spannender, auch weil es einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen auf beiden Seite gab, welche zusätzliche Brisanz ins Spiel brachten.

2-Tore-Führung reicht nicht aus

Angetrieben von Torhüter Cardaun schaffte es RIO mit 25:23 in Führung zu gehen (55.). Den Deckel konnte die HSG aber nicht drauf machen. Die letzten fünf Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Zunächst verkürzte Kamenz auf 24:25 und Cardaun verhinderte den Ausgleich der Hausherren. Doch den RIO-Männern fehlte dann einfach das letzte Quäntchen Glück im Angriff, um das Spiel für sich zu entscheiden. Kamenz schaffte 25 Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Nach einer Auszeit erarbeitete sich Riesa/Oschatz zwar nochmals eine Chance, leider ertönte dabei aber schon die Schlusssirene.

Bei der HSG war man sich nach dem Schlusspfiff nicht sicher, ob man sich über das Unentschieden freuen sollte. Auf jeden Fall war die gezeigte Leistung die bis dato beste in dieser Saison. Endlich stand eine Mannschaft auf der Platte, die um jeden Ball und Zentimeter kämpfte und sich auch von Fehlern nicht demotivieren ließ.

Vor den RIO-Männern liegt nun eine dreiwöchige Spielpause, bevor man dann zu Hause am 4. November gegen den einzigen Aufsteiger aus der Verbandsliga, die SG Kurort Hartha, antritt. Die Truppe aus Oschatz/Riesa wird bis dahin weiter an der Entwicklung des Teams arbeiten, um gegen die noch punktlosen Harthaer dann endlich den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

zur Startseite