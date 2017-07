Handball-Oberliga RIO-Frauen mit zwei Neuzugängen Die HSG Riesa/Oschatz steckt mitten in der Vorbreitung. Auch Josephine Hessel und Torfrau Lisa Zimmermann sind dabei.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Schon seit Anfang Juni bereiten sich die HSG-Handballerinnen auf ihre erste Saison in der Mitteldeutschen Oberliga vor. Beim Trainingsstart dabei waren auch die ersten Neuzugänge Josephine Hessel (20) und Lisa Zimmermann (26).

Hessel wurde beim SHV Oschatz ausgebildet und spielte bereits eine tragende Rolle im damaligen Regionalliga-Team. Nach dessen Auflösung wechselte sie zum BSV Sachsen Zwickau in die 2. Bundesliga, wo sie in den letzten drei Jahren Erfahrung sammelte. Nach Beendigung der Schulzeit zog es Josephine Hessel nun wieder zurück zu den Wurzeln: „Die drei Jahre in Zwickau waren eine Bereicherung und eine sehr schöne Erfahrung. Doch ich möchte wieder in die Nähe meiner Familie spielen. Dass die Frauen in die Mitteldeutsche Oberliga aufgestiegen sind, kam mir sehr gelegen.“ Bei der HSG RIO trifft sie auf viele bekannte Gesichter aus früheren SHV-Zeiten.

Suche nach einer Kreisspielerin

Torfrau Lisa Zimmermann half bereits in der Vorsaison mehrmals aus. Nun gehört sie fest zum Team und will ihre Erfahrung einbringen. „Lotte“ durchlief mehre Nachwuchsmannschaften beim HC Leipzig und gehörte zeitweise auch zum Juniorteam in der 3. Liga. Nach Stationen bei Aufbau Altenburg, SHV Oschatz und SC Markranstädt ist die 26-Jährige nun Teil der HSG-Familie. Sie sagt: ,,Ich möchte trotz meiner beruflichen Belastung Spaß beim Handball spielen haben, allerdings ist es mir genauso wichtig, in der Nähe meiner Familie zu sein. Bei der HSG sind noch viele Spielerinnen aus dem früheren SHV-Team. Wir waren schon damals eine tolle Mannschaft. Diese Umstände und das großartige Klima im Team haben mich überzeugt.“

Eine weitere Spielerin soll Anfang August noch zum Team stoßen, um den langen verletzungsbedingten Ausfall von Kreisspielerin Sally Witecy zu kompensieren. Startschuss in der Mitteldeutschen Oberliga ist am 9. September mit einem Heimspiel gegen den HC Rödertal II.

zur Startseite