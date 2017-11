Handball Sachsenliga Männer RIO feiert ersten Saisonsieg Nach einem Vier-Tore-Rückstand kämpft sich das Team gegen Kurort Hartha zurück und gewinnt verdient mit 31:27.

© Symbolfoto: dpa

Am Wochenende ging für die 1. Männermannschaft der HSG Riesa/Oschatz der Ligaalltag wieder los. Nach einer dreiwöchigen Pause empfingen die Hausherren in der Oschatzer Rosentalhalle die Spielgemeinschaft aus dem Kurort Hartha. RIO wolltedie positive Entwicklung aus den vergangenen Wochen fortsetzen und strebte den ersten Saisonsieg an.

Das Spiel begann jedoch nicht gerade nach den Wünschen von Trainer Schwigon. RIO nahm von Beginn an den Harthaer Top-Torschützen unter Sonderbewachung. Seine Nebenmänner schien das jedoch nicht zu stören und nutzten den sich ergebenden Platz für einfache Tore (1:4/5.). Zwar blieben die Hausherren zunächst in Schlagdistanz (6:8/10.), schwächten sich dann aber durch zum Teil fragwürdige Zeitstrafen selbst. Hartha nutzte diese Phase und konnte sich auf 7:11 absetzen (14.) und hielt diese Führung bis zum 8:12 (16.). Nach einem Treffer von Florin Träger zum 9:12 nahm der Gästetrainer seine Auszeit.

RIO-Trainer Schwigon schien jedoch die besseren Worte als sein Gegenüber gefunden zu haben. RIO stand nun deutlich besser in der Abwehr und zwang Hartha aus schwierigen Positionen abzuschließen. Diese waren dann auch Beute von Rocco Nickel im Tor, der seine Mannschaft in dieser Phase zusätzlich motivierte. Florian Wunder und Felix Ehrenberg schafften es dann, in kürzester Zeit den Anschluss herzustellen. Letzterer war es dann auch, der erstmalig den Ausgleich herstellen konnte (12:12/ 20.). Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Halbzeitstand: 18:17 für RIO.

Manndeckung zahlt sich aus

Auch in der zweiten Spielhälfte blieb es bei einer Sonderbewachung für die beiden Rückraumspieler der Kurortler. Die Abwehr dahinter schaffte es dann, Hartha zu Fehlern zu zwingen. Diese wurde dann konsequent genutzt und RIO konnte sich auf 21:17 (34.) absetzen. Der sonst zu diesem Zeitpunkt oft beklagte „Einbruch“ blieb diesmal aus – RIO baute den Vorsprung bis auf 30:23 (51.) aus. Doch plötzlich ging der Spielfaden verloren und man leistete sich viele unnötige technische Fehler. Wieder war es Rocco Nickel im Tor, der etliche Chancen der Harthaer vereitelte. So wurde ein Vier-Tore-Plus bis zum Schlusspfiff gerettet (31:27).

Trainer Schwigon: „Endlich belohnen wir uns für den Trainingseinsatz in den letzten Wochen. In der Abwehr sehe ich aber immer noch die größte Baustelle. Gerade in den Anfangsminuten agieren wir zu lasch und laden den Gegner zum Tore werfen ein. Als wir dann auf eine weitere Manndeckung umgestellt haben, lief es deutlich besser. Wir strahlen im Angriff von allen Positionen Gefahr aus, was sich auch in der Toreverteilung widerspiegelt. Wenn wir in den kommenden Wochen weiter so konzentriert arbeiten und unsere Entwicklung fortsetzen, bin ich guter Dinge.“ (SZ)

Für die HSG Riesa/Oschatz spielten: Nickel, Cardaun (beide Tor); Wunder (4), Krause, Kühnel (4), Camen (4), Schneese, Werner, Träger (5/1), Seefeld (4), Ehrenberg (4), Schröber (6/1)

zur Startseite