Handball-Oberliga RIO feiert ersten Auswärtserfolg Am 6. Spieltag setzte sich die HSG Riesa/Oschatz beim SV Koweg Görlitz mit 27:23 durch.

Am Sonntag feierten die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz ihren ersten Auswärtssieg. Beim SV Koweg Görlitz setzte sich RIO mit 27:23 (15:11) durch und verbesserte sich auf Rang fünf der Tabelle.

Zu Beginn sah es zunächst nicht nach einem Erfolg für die RIO-Frauen aus. Koweg führte schnell mit 3:0 (5.). Danach drehte RIO auf – und innerhalb von zehn Minuten mit einem 6:0-Lauf das Spiel. Im Angriff wirbelten Josephine Hessel und Carmen Schneider, die in der 23. Minute zum 10:5 einnetzte. Der Görlitzer Coach Jörg Adam nahm dann eine Auszeit und sein Team verkürzte auf 7:10, ehe Sandra Kube und Josephine Hessel den alten Abstand wieder herstellten (12:7). Nach der ersten Zeitstrafe für Riesa/Oschatz bat auch RIO-Trainer Heiko Loose seine Mannschaft zu Besprechung der letzten zwei Minuten bis zur Halbzeit. Die Unterzahl überstanden die Gäste unbeschadet. Mit der Pausensirene verwandelte Josephine Hessel den Strafwurf zur 15:11-Halbzeitführung.

In der zweiten Hälfte kassierte Görlitz die nächste Zeitstrafe, als Sandra Kube aus der Luft geholt wurde. Ihren Platz nahm Christin Müller zunächst ein und übernahm sofort Verantwortung, da sich die Görlitzer Abwehr auf Josephine Hessel und Carmen Schneider eingestellt hatte. Außerdem zeichnete sich Anna Schneese immer wieder im Tor aus. Die RIO-Frauen hielten die Ostsächsinnen stets zwischen vier und sechs Toren auf Abstand, mussten aber bis zum Schluss konzentriert bleiben. Fünf Minuten vor Ende führten sie 27:21. Die Gastgeberinnen nutzten die Überzahl in den letzten beiden Minuten zur Ergebniskosmetik zum 23:27-Endstand.

Riesa/Oschatz feierte damit einen wichtigen und nicht unverdienten Sieg und kann in einer Woche zu Hause nachlegen. In der Riesaer WM-Halle empfangen die RIO-Frauen am Sonntag die zweite Mannschaft des SV Union Halle-Neustadt. (ml)

