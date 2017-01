Handball RIO-Damen bleiben auf Kurs Zwar ist der Start gegen Chemnitz holprig. Doch die Gastgeber nutzen später konsequent Abwehrfehler aus.

Clara Pechnik setzt sich hier sehenswert gegen die Chemnitzerin Sabine Noack durch. Sechs Tore steuerte sie zum Sieg der RIO-Damen bei. © G. Schlechte

Es bleibt dabei: Die Handball-Damen der HSG Riesa-Oschatz sind in der Sachsenliga das Maß der Dinge. Zum Auftakt der Rückrunde in der Sachsenliga haben sie am Sonnabend den nächsten Sieg errungen. Im ersten Spiel des neuen Jahres setzten sie sich gegen die zweite Mannschaft des HV Chemnitz 30:23 durch.

Die fünfwöchige Spielpause war der HSG RIO allerdings deutlich anzumerken. Über das gesamte Spiel hinweg war die Fehlerquote erheblich. Allerdings standen die Chemnitzerinnen dem in nichts nach. Als die Gastgeberinnen konzentrierter agierten, gelang es ihnen auch schnell, sich deutlich vom Gegner abzusetzen.

Besonders die ersten 15 Minuten waren sehr zerfahren. Nach anfänglicher 5:3-Führung blieb das Gästetor für mehrere Minuten wie vernagelt. Reihenweise wurden klarste Chancen nicht an der Chemnitzer Torfrau vorbei gebracht, was Chemnitz weiter ins Spiel brachte. In der Abwehr fehlten die Abstimmung und Kampfbereitschaft, so dass die Gäste sogar 6:8 in Führung gingen. Danach berappelten sich die RIO-Frauen wieder und ließen in den letzten zehn Minuten bis zur Pause nur noch einen Gegentreffer zu. Die Abwehrleistung stimmte nun, woraus viele Balleroberungen und einfache Treffer gelangen, wenn auch weiterhin die Wurfausbeute noch Luft nach oben ließ. Beim Stand von 13:9 wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Hälfte startete schwungvoll. In der gegnerischen Abwehr taten sich immer wieder Lücken auf, die Christin Müller, Clara Pechnig und Carmen Schneider zu nutzen wussten. Die RIO-Frauen vergrößerten folgerichtig ihren Vorsprung auf 21:14 nach 40 Minuten. Ab diesem Zeitpunkt verwalteten sie das Polster mehr oder weniger. Die Kräfte schwanden, da auch die Wechselmöglichkeiten begrenzt waren. Chemnitz setzte noch den einen oder anderen Konter, kam aber nicht näher als fünf Tore heran. Den Schlusspunkt setzte Sally Witecy mit ihrem Tor zum 30:23 entstand.

Um am kommenden Wochenende beim Tabellendritten SV Plauen-Oberlosa zu bestehen, muss eine deutliche Steigerung her. Es ist für die RIO-Damen die erste „richtige“ Kraftprobe in diesem Jahr im Kampf um den möglichen Staffelsieg. Allerdings ließ Plauen-Oberlosa am Wochenende unerwartet Punkte liegen. Beim Neuling USV TU Dresden hagelte es eine deutliche 22:30-Klatsche. Nach Minuspunkten liegt RIO derzeit punktgleich (bei einem Spiel weniger) mit Spitzenreiter Radeberger Sportverein. Der hatte am Wochenende spielfrei und muss am kommenden Sonntag zum SSV Heidenau, derzeit Sechster in der Sachsenliga. (rt)

