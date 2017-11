Ringraser zahlen nicht und legen Widerspruch ein Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit der jungen Frau und dem jungen Mann, die im August bei einem Rennen erwischt worden waren.

Kurz nach Mitternacht, am 26. August, hatten sich eine 21-Jährige und ein 24-Jähriger mit einem Golf und einem Passat ein Rennen auf dem Stadtring geliefert. Dabei waren sie mit mehr als 100 km/h unterwegs. © dpa

Zittau. Die zwei am 26. August bei einem illegalen Rennen auf dem Zittauer Stadtring Ertappten haben die Strafe des Landratsamtes nicht akzeptiert. „Für beide Verfahren sind Einsprüche eingegangen“, teilte Julia Bjar von der Pressestelle des Landkreises mit. „Die Akten wurden nun an die Staatsanwaltschaft versandt.“ Sollte es zu Gerichtsverhandlungen kommen, werden diese voraussichtlich erst 2018 stattfinden.

Kurz nach Mitternacht, am 26. August, hatten sich eine 21-Jährige und ein 24-Jähriger mit einem Golf und einem Passat ein Rennen auf dem Stadtring geliefert. Dabei waren sie mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde unterwegs. Polizisten ermittelten die Geschwindigkeit, indem sie mit ihrem Dienstauto hinterherfuhren, und stoppten die beiden. Nach Polizeiangaben räumte die Frau die Vorwürfe vor Ort ein.

Das Verfahren ging an das für solche Verstöße zuständige Landratsamt. „Für die Teilnahme an illegalen Autorennen sind derzeit 400 Euro Geldbuße, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot zu erwarten“, teilte das Amt zwischenzeitlich auf SZ-Anfrage zum Umfang der möglichen Strafe mit. Die gefahrene Geschwindigkeit ist in diesem Fall zweitrangig.

Die Beschuldigten wurden angehört. In einem Fall war danach bereits ein Bußgeldbescheid rausgeschickt worden, im anderen beantragte ein Rechtsanwalt Akteneinsicht. Nun haben beide Fahrer Widerspruch eingelegt. Damit muss das Landratsamt die Fälle an die Justiz abgeben. (SZ/tm)

zur Startseite