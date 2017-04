Ringen um die Zittauer Mandaukaserne Eigentümer Thomas Göttsberger will das Projekt selbst stemmen. Das Dresdner Projektbüro und der Investor sind raus.

Mandaukaserne Zittau. © Rafael Sampedro

Zittau. Die Stadt Zittau bleibt beim Kampf um Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2017“ im Rennen. Das ist das Ergebnis eines Treffens im Zittauer Rathaus mit Vertretern des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, das die Denkmalschutzprojekte für den Bund begleitet.

Die im Februar in Aussicht gestellten Fördergelder in Höhe von 3,88 Millionen Euro für das Projekt „Mandau-Forum“ stehen weiterhin zur Verfügung, erklärte Oberbürgermeister Zenker. Die Ausgangslage hat sich seit der Antragstellung durch einen Eigentümerwechsel jedoch völlig verändert. Der Ostritzer Thomas Göttsberger ist neuer Grundstücksbesitzer und will das Projekt selbst umsetzen. Das bisherige Dresdner Projektbüro und der dazugehörige Investor sind raus. (mh)

