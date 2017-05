Ringelreihen mit dreien Patrick Wiegers verlängert bei Dynamo – und lässt durchblicken, dass auch die anderen zwei Torhüter bleiben.

Drei Torhüter, eine Hierarchie. Markus Schubert und Patrick Wiegers (von links) werden nächste Saison weiter für Dynamo spielen, und Marvin Schwäbe offenbar auch. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Diese Vertragsverlängerung mit Torwart Patrick Wiegers kommt jedenfalls in vielerlei Hinsicht unerwartet: der Zeitpunkt, die Vertragsdauer, im Grunde genommen ja sogar die Personalie an sich. Hätte man knapp anderthalb Wochen vorm Saisonfinale in der zweiten Liga nicht erwartet, andere Entscheidungen erschienen dringlicher.

Zudem hat Dynamos Sportchef Ralf Minge unlängst angekündigt, sich erst unmittelbar vorm letzten Spieltag zu den Kaderplanungen äußern zu wollen. Andererseits sind gute Nachrichten gerade jetzt in diesen Wochen des sportlichen Misserfolgs besonders willkommen.

Und trotzdem klingt selbst Wiegers in der offiziellen Pressemitteilung, die der Verein am Dienstagnachmittag verschickt, einigermaßen überrascht, vor allem aber zufrieden. „Ich freue mich darüber, dass mein Weg bei Dynamo weitergeht“, sagt der 27-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen wäre, nun aber mit einer Gültigkeit für die erste, zweite sowie dritte Liga versehen bis 2020 erneuert wurde. Dass Wiegers, der im September 2014 als vereinsloser Profi ebenso unerwartet zu Dynamo kam, ungeachtet seiner Ersatzrolle sehr gern bleiben will, hat er schon während des Trainingslagers im Januar betont. „Natürlich will ich spielen, das ist der Anspruch eines jeden Profifußballers. In meinem Leben spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle. Und da gehört der Wohlfühl-Faktor dazu, der in Dresden absolut gegeben ist“, sagt der Bayer.

Er sehe deshalb wenig Gründe, etwas Neues auszuprobieren. Die Garantie, bei einem anderen Klub genauso zurechtzukommen, gebe es nämlich nicht. „Da hilft dann ein Spiel mehr auch nicht“, so Wiegers, der in einer Wohngemeinschaft mit Niklas Kreuzer lebt. Zufall oder nicht: Auch der Außenverteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Vor allem lässt Wiegers mehr oder weniger ungewollt auch die weiteren Personalplanungen der Dresdner erkennen. Bis zu seiner Vertragsunterschrift ist schließlich unklar gewesen, wie der Verein auf der Torwartposition in die nächste Zweitliga-Saison gehen will. Dass Stammtorhüter Marvin Schwäbe möglichst fest verpflichtet, mindestens jedoch weiter vom Bundesligisten Hoffenheim ausgeliehen werden soll, hat Minge mehrfach betont. Doch mit Markus Schubert gibt es ja noch einen dritten Mann – der als riesengroßes Talent gilt, Nachwuchs-Nationalmannschaft spielt, bei Dynamo einen Vertrag bis 2019 besitzt, nächste Saison aber nicht mehr in der A-Jugend eingesetzt werden darf. Eine Ausleihe erschien denkbar.

Dank Wiegers’ Worten steht nun aber quasi fest, dass die bestehende Hierarchie fortgesetzt wird mit Schwäbe als unangefochtener Nummer eins, dem erfahrenen Ersatz Wiegers und dem 18-jährigen Schubert als Versprechen für die Zukunft.

Im Dienst der Mannschaft

„Ralf Minge hat mir für die kommenden Jahre eine Perspektive aufgezeigt, mit der ich mich absolut identifizieren kann. Ich kenne meine Rolle“, betont Wiegers und beschreibt diese detailliert: „Ich werde in jedem Training Vollgas geben, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Außerdem möchte ich meine Erfahrung an Markus Schubert und die anderen jungen, talentierten Torhüter im Verein weitergeben.“

Zufrieden sind demnach auch Cheftrainer Uwe Neuhaus sowie natürlich Minge. „Patrick hat in den vergangenen Jahren mehrfach verlässlich unter Beweis gestellt, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist bereit, das auch künftig bedingungslos zu tun“, sagt der Sportgeschäftsführer.

Er hat Wiegers verpflichtet, als dessen Laufbahn im Prinzip schon vorbei war. Nachdem der Vertrag bei Jahn Regensburg nicht verlängert wurde und sich kein neuer Verein fand, konzentrierte sich der gebürtige Deggendorfer auf sein BWL-Studium – bis Minge anrief. Die Verletzung des damaligen Ersatztorwarts Markus Scholz führte dazu. Und weil sich Stammtorwart Benjamin Kirsten kurz vor Weihnachten 2014 ebenfalls verletzte, war Wiegers die Nummer eins und blieb es – bis erst Janis Blaswich kam und dann eben Schwäbe.

Wenn Wiegers nun auf fast drei Jahre Dynamo zurückschaut, ist er mit sich im Reinen. „Ich hatte unzählige schöne Erlebnisse, die mir keiner mehr nimmt“, meint er und ergänzt: „Trotz der wenigen Einsätze bin ich in allen Belangen besser geworden.“ Noch so eine Überraschung.

zur Startseite