Ringe selbstgeschmiedet Wer etwas Besonderes für die Eheschließung sucht, ist bei der Hochzeitsmesse in Freital-Burgk richtig. Dabei ist auch Selbermachen angesagt.

Hier in der Werkstatt bei Goldschmiedin Sarah Böhme in Dippoldiswalde können Brautpaare ihre Hochzeitsringe auch selbst schmieden. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde/Freital. Welches Kleid oder welcher Hochzeitsanzug passt? Welchen Ort kann ich zum Feiern mieten? Wie gestalte ich den Tag so, dass er unvergesslich wird? Diese Fragen werden den Besuchern der 6. Hochzeitsmesse in Freital am Sonntag, 23. Oktober, beantwortet. Die Freitaler Hochzeitsplanerin Franziska Seumenicht veranstaltet diese von 10 bis 18 Uhr auf Schloss Burgk.

Zum vierten Mal dabei ist Sarah Böhme, die ihre Goldschmiedewerkstatt am Markt in Dippoldiswalde führt. Sie zeigt dort das klassische Angebot für die Hochzeitsmesse: Eheringe. Ringe aus der eigenen Werkstatt sind dabei, welche von anderen Herstellern und ganz besondere: Eheringe, die es noch gar nicht gibt. Sarah Böhme bietet in ihrer Werkstatt die Möglichkeit, dass Paare gemeinsam ihre Ringe schmieden. „Das ist dann ein ganz besonderes Symbol, wenn ein Partner den Ring für den anderen macht“, sagt die Goldschmiedin. „Dann trägt jeder den Schmuck am Finger, den der andere speziell für ihn hergestellt hat.“ Diese Möglichkeit will die Handwerkerin auf der Messe in Freital vorstellen.

Sarah Böhme hat sich dieses Jahr einen großen Stand gemietet, der dafür in einer ruhigen Ecke der Messe liegt. „Da haben wir die Möglichkeit, in Ruhe mit den Interessenten zu reden. Unsere Produkte benötigen ein wenig Erklärung“, sagt sie. Wer es sich nicht zutraut, seine Eheringe selbst zu schmieden, kann bei der Goldschmiedin immer noch individuell angefertigte Ringe in Auftrag geben, die in keinem Katalog zu finden sind. Die Handwerkerin erzählt das Beispiel von einem Paar, das auf einem Leuchtturm geheiratet hat und sich dafür auch Ringe mit einem Leuchtturmmotiv gewünscht hat. „So etwas finden sie natürlich nirgendwo als fertiges Angebot“, sagt sie. Um ihre individuellen Angebote bekannt zu machen, arbeitet sie gerne mit Franziska Seumenicht zusammen, die die Messe in Freital veranstaltet.

Stretchlimousine im Schlosshof

„Die Hochzeitsmesse Freital ist mittlerweile eine der beliebtesten Hochzeitsmessen der Region – bei Besuchern und Ausstellern gleichermaßen“, so die Veranstalterin, die 2011 die Hochzeitsmesse initiiert hat. „Es ist immer wieder ein ganz besonderes Gefühl, wenn im Hof des Schlosses diese gigantische Stretchlimousine steht und wir im Steigersaal des Gebäudes den roten Teppich für die beiden Brautmodenschauen ausrollen dürfen.“ Das Schloss in Freital hat sich mit Standesamt und zwei Festsälen zu einem beliebten Ort für Hochzeitspaare etabliert.

Insgesamt sind an dem Sonntag 30 regionale Dienstleister rund um die Hochzeit vertreten – von dem Stretchlimousinen-Verleih über den Floristen, Caterer, Fotografen oder Stylisten bis hin zu den Anbietern von Braut- und Bräutigam-Mode, Hochzeitstauben oder auch Schmuck. In den vergangenen Jahren waren etwa 25 Unternehmen vor Ort. Brautmodenschauen sind gegen 12 und 15 Uhr geplant.

Im Rahmenprogramm werden Musik der Hochzeitssängerin Jana Hoffmann und Tanzeinlagen der Tanzschule Böhm zu sehen sein. Weiterhin stehen auch in diesem Jahr die Standesbeamtinnen der Freitaler Stadtverwaltung im Trausaal des Schlosses Burgk für Fragen zur Verfügung.

Die Hochzeitsmesse auf Schloss Burgk, Altburgk 61 am 23. Oktober von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, für Kinder kostenlos.

