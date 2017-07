„Ring on Feier“ verabschiedet das Aquarium Das Programm für das diesjährige Lichtspektakel in Zittau ist prall gefüllt. Noch sucht der Verein freiwillige Helfer.

Das sind die Macher: Stefanie Kast, Johann Middents, Karsten Engelmann und Stefan Egg gehören zum Organisationsteam von „Ring on Feier“. Das „Festival des Lichts“ geht in die zweite Runde. © Bernd Gärtner

Im strömenden Regen stehen Stefanie Kast, Johann Middents, Karsten Engelmann und Stefan Egg am Mittwochnachmittag in den Grünanlagen am Stadtring und berichten über die Vorbereitungen zum diesjährigen „Ring on Feier“. Sie gehören zum zehnköpfigen Organisationsteam, das die zweite Auflage des „Festivals des Lichts“ vorbereitet. Gemeinsam hoffen sie, dass der Abend des 12. August trocken bleibt. Nach dem Erfolg im Vorjahr will der Verein „Tradition und Zukunft Zittau“ (TuZZ), dem sie angehören, wieder Tausende Menschen begeistern. „Die Zittauer sollten Freunde und Bekannte von außerhalb einladen, es lohnt sich“, verspricht Johann Middents und wischt sich die Regentropfen aus dem Gesicht.

Ein Blick in das frischgedruckte Programmheft reicht, um zu sehen, dass die Organisatoren nicht gekleckert, sondern geklotzt haben. An insgesamt 18 Punkten entlang der ehemaligen Stadtmauer und des Stadtrings bietet der Verein „Licht- und Feuerdesign“. Hinter dem Sammelbegriff verbergen sich Feuerschalen, Fackeln, verschiedene Lichtinstallationen, Herrnhuter Sterne, Farbenspiele und bunte Licht- und Videoprojektionen an Fassaden historischer Gebäude und Türme. 14 Gastronomiestände sichern die Versorgung mit Speisen und Getränken. An 18 Standorten schallt zwischen 18 und 24 Uhr Livemusik oder Musik aus der Konserve aller Couleur in die Nacht. Ein Lampionumzug mit Dixieland-Begleitung, Lagerfeuer, Knüppelteig, Riesenseifenblasen, ein spezielles Kinderprogramm vom Zirkus Applaudino im Kiesow-Weg und eine Feuershow der Schkola in der Breitestraße unterhalten in diesem Jahr auch Familien mit Kindern.

So entsteht eine Flaniermeile entlang des Stadtrings, auf der Besucher ohne Zeitdruck wandeln, verweilen, miteinander reden, feiern, staunen und weiterziehen. Der Verzicht auf eine Hauptattraktion und das konsequent auf den Stadtring begrenzte Festgebiet, gehören zum Konzept des Events, damit die Menschen sich eben nicht alle an einem Ort versammeln. Die große Bühne steht wie im Vorjahr auf der Wiese in der Breitestraße. Ab 22.30 Uhr spielt dort die Formation „Yukazu“ Chansons und Folk, verrät Stefan Egg, der die Berliner Musiker nach Zittau holt. Das inzwischen leer stehende Verwaltungsgebäude der Hochschule am Stadtring, im Volksmund auch „Klugscheißer-Aquarium“ genannt, wird im Herbst abgerissen und an dem Abend würdig verabschiedet. „Eine Videoprojektion zeigt eine Zeitleiste in Bildern“, verrät Stefanie Kast. Weil der Gehweg gegenüber der Fassade nur eine begrenzte Anzahl Besucher aufnehmen kann, wird im Bereich vor dem Verwaltungsgebäude eine Spur auf dem Ring für den Verkehr gesperrt, erklärt Egg.

Schon im Vorfeld können Interessierte zum Gelingen beitragen, indem sie durch eine Spende auf der Spendenplattform „betterplace.org“ im Internet das Lichtbogengässchen an der Weberkirche zwischen dem Friedhof und dem Spielplatz mitfinanzieren. Neben dem TuZZ-Team und den Beleuchtungsprofis um Martin Pech werden in der Augustnacht auch Helfer vom Technischen Hilfswerk zum Gelingen beitragen. „Die Stadtverwaltung hat uns logistische Hilfe und Unterstützung bei der Verkehrsregelung zugesagt“, sagt Stefan Egg. Trotzdem sucht der Verein noch freiwillige Helfer zum Auf- und Abbau.

Getränke werden am Abend in Pfandbechern ausgereicht. Damit die Besucher mit dem Plastikbecher in der Hand weiterziehen können, dürfen sie das Pfand an jedem beliebigen Getränkestand einlösen. „Das System hat sich im letzten Jahr bewährt und viel Müll vermieden“, sagt Middents.

Spendenportal: betterplace.org/p55013

Das komplette Programm: ringonfeier.de

