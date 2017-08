„Ring on Feier“ lockt 15 000 Besucher Auch die zweite Auflage des „Festivals des Lichts“ zog die Zuschauer in Scharen nach Zittau.

Zittau. Die zum zweiten Mal ausgerichtete Veranstaltung „Ring on Feier - Festival des Lichts“ hat sich bereits einen guten Namen gemacht. Darauf lässt zumindest die Besucherzahl schließen, die im Vergleich zur Premiere 2016 weiter gestiegen ist. Denn laut dem Ausrichter „Tradition und Zukunft Zittau“ wollten sich am Samstag etwa 15 000 Menschen aus Zittau und Umgebung die Darbietungen und Angebote rund um den Grünen Stadtring Zittaus nicht entgehen lassen. Im Vorjahr waren bereits 8 000 bis 10 000 Besucher zu Gast gewesen.

Der Zuschauerandrang sorgte allerdings auch für einige unerwartete Probleme, denn vor allem an den Essensständen kam es immer wieder zu langen Wartezeiten. Trotz der vielen Besucher blieb die Veranstaltung allerdings von Zwischenfällen verschont. Stattdessen schlenderten die großen und kleinen Besucher nach dem eröffnenden Grußwort von Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker bis Mitternacht an den zahlreichen Abschnitten entlang und beobachteten die vielfältigen künstlerischen, musikalischen und gastronomischen Beiträge. Als besonderes Highlight blieb das vollständig angestrahlte Johnneum in Erinnerung, das viele Gäste und Fotografen in den Bann zog. (szo)

