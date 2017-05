Rietschen wird bunter

© jens trenkler

Statt leerer Fensterhöhlen gibt es am Bahnhofsgebäude in Rietschen jetzt bunte Bilder anstelle der Fenster. Schneller als angekündigt, wurden in dieser Woche die durch die Kinder der Daubitzer Grundschule gestalteten Kunstwerke an dem historischen Gebäude angebracht. An der gemeinsamen Malaktion haben sich auch die polnischen Partnerschüler beteiligt. Die Viertklässler aus Ilowa und Daubitz malten mit viel Fingerspitzengefühl Bäume, Eisenbahnzüge und ganze Landschaften. Das Projekt war Teil einer Projektwoche an der Grundschule.Foto: Jens Trenkler

