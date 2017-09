Rietschens Kino muss billiger werden Weil dem Gemeinderat die Sanierungskosten zu hoch sind, muss jetzt noch einmal der Planer ran. Eine schwere Aufgabe.

Wie es mit dem Kinocafé Rietschen weitergeht, ist noch immer offen. Von der Sanierung bis zum Abriss scheint alles möglich. © André Schulze

Knapp 1,1 Millionen Euro für die Sanierung des Kinos in Rietschen sind einfach zu viel. Das ist die einhellige Meinung im Gemeinderat, der am Montag über deren Planung diskutiert hat. Immerhin würde das Projekt die Gemeinde 475 000 Euro kosten. Der Rest wären Fördermittel. Das an dem Gebäude zwingend etwas gemacht werden muss, wenn es weiter als Kino genutzt werden soll, steht aber außer Frage. „Nichts tun können wir nicht“, fasst Bürgermeister Ralf Brehmer die Situation zusammen. Deshalb soll Planer Armin Ussath vom gleichnamigen Krauschwitzer Ingenieurbüro die Pläne noch einmal überarbeiten, verschiedene Optionen prüfen und diese den Räten vorlegen. Bestenfalls schon zum Technischen Ausschuss am 18. September. Die SZ erklärt die Ideen der Räte.

Der Preis: Das Kino soll maximal 800 000 Euro kosten

„So eine riesige Summe zu investieren, hat mir zu denken gegeben“, sagt Gemeinderat Jan Anders. Dafür könne man das Projekt nicht machen. Statt das Gebäude im geplanten Umfang zu sanieren, solle versucht werden, den Brandschutz in den Griff zu bekommen. Gemeinderat Helmut Perk zweifelt zudem daran, dass es bei den veranschlagten Kosten bleiben werde. Mit einer Höchstsumme von 800 000 Euro, durch die Rietschens Eigenanteil um rund 100 000 Euro sinken würde, könne er hingegen leben. Torsten Lorenscheit sind 800 000 Euro aber immer noch zu teuer. Am Ende haben sich die Räte darauf verständigt, den Planer die günstigste Variante finden zu lassen.

Die Fläche: Die zu sanierenden Teile sollen reduziert werden

Um die Kosten zu senken, wurde auch eine Reduzierung der Flächen diskutiert. Dass ohnehin nur das Untergeschoss genutzt werden soll, stand schon vorher fest. Torsten Lorenscheit regte an, außerdem noch den Anbau abzureißen und die Raumaufteilung im Untergeschoss zu überprüfen, um so Flächen einzusparen. Dazu zählt auch eine Verkleinerung des Saals. Ist dessen Fläche kleiner als 200 Quadratmeter, sind die Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung nicht so hoch. Was das finanziell ausmachen würde, ist aber noch unklar, erklärt Ralf Brehmer.

Der Eingang: Ein Zugang plus Notausgang sollen reichen

Eine weitere potenzielle Einsparmöglichkeit sieht Torsten Lorenscheit durch die Streichung des zweiten Eingangs zum Kino. Zusätzlich zum Haupteingang sehen die aktuellen Pläne nämlich einen separaten Kücheneingang vor. „Das Kino brauch nur einen Eingang“, sagt Lorenscheit. Der Notausgang wird dabei natürlich nicht mit einberechnet und kommt noch hinzu.

Die Anforderungen: Denkmalschutz und energetische Sanierung

Von Torsten Lorenscheit kam in der Ratssitzung auch die Idee, sich den Denkmalschutz für das Gebäude wiederzuholen. Dadurch könne man sich von der energetischen Sanierung und deren Kosten befreien. Der Sinn erschließe sich ihm ohnehin nicht, da der Saal fünfmal pro Woche für jeweils drei Stunden und die Nebenräume wenig bis gar nicht genutzt werden, sagt er. Ob durch die Anforderungen des Denkmalschutzes wiederum neue Kosten entstehen, die vielleicht noch höher liegen, muss vorher jedoch geprüft werden.

Die radikale Option: Vielleicht sind Abriss und Neubau billiger

Neben Ideen zur Überarbeitung der Planungen kam von Erbo Naß auch der Vorschlag, das Kino abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die historische Fassade könne nachgestaltet werden. Das hätte den Vorteil, dass so gebaut werden kann, wie es wirklich gebraucht wird. Laut Gerd Wenzel bestehe das alte Gebäude nur aus Holz und Pappmaschee. „Das ist eine abrissreife Ruine“, sagt er. Helmut Perk schätzte die Kosten für Abriss und Neubau auf 750 000 Euro, plädierte aber dafür, den historischen Giebel zu erhalten. Für Christoph Eckert ist das keine Option. Wenn man das Kino nicht erhalten kann, könne man sich den Neubau auch sparen und zu Hause Filme schauen. Der Plan hat außerdem einen Haken. „Dann rutschen wir aus der Förderung und sprechen nicht mehr über den Eigenanteil, sondern über den kompletten Preis“, sagt Helmut Perk. Trotzdem soll das vom Planer durchgerechnet werden.

zur Startseite