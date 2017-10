Rietschener Wohnprojekt liegt im Plan Architekt Robert Meier rechnet mit der Fertigstellung Mitte 2018. Allerdings müsste dafür am Kino auch gebaut werden.

In dieser Woche haben die Dachdeckerarbeiten am künftigen Mehrgenerationswohnhaus in Rietschen an der B 115 begonnen. Sie sollen noch vor dem Winter fertig sein. © Christian Köhler In dieser Woche haben die Dachdeckerarbeiten am künftigen Mehrgenerationswohnhaus in Rietschen an der B 115 begonnen. Sie sollen noch vor dem Winter fertig sein.

Im hinteren Bereich wird derzeit die Mauer zum Nachbargrundstück errichtet. Im Hintergrund ist das Kino zu sehen. Dort müsste der Toilettenbereich für die neue Feuerwehrzufahrt weichen.

Rietschen. Architekt Robert Meier von der Sweco GmbH in Rietschen ist zufrieden. „Wir liegen sowohl bei der Zeit als auch beim Geld voll im Bauplan“, sagt er. Das neue Mehrgenerationswohnhaus, das in Rietschen neben dem Kino entsteht, ist immerhin eine der wichtigsten und teuersten Investitionen der Gemeinde in diesem Jahr. 1,3 Millionen Euro werden in der neuen Dorfmitte verbaut. Mitte 2018, so der Architekt, soll alles fertig sein. Dann können die Rietschener acht neue Wohnungen und einen Gemeinschaftsraum nutzen.

„Wir haben bislang 50 Prozent der Aufträge vergeben“, sagt Robert Meier. Der Rohbau für den Massivbau – in dem sich künftig der Gemeinschaftsraum befindet – ist fast fertig. Noch in dieser Woche beginnen die Dachdeckerarbeiten, die Fenstereinbauten folgen. „Das ist wichtig, damit der Innenausbau witterungsunabhängig vollzogen werden kann“, erklärt der Architekt. Schon jetzt sei Meier von mehreren Einwohnern angesprochen worden, ob denn an dem Haus an der B 115 Balkone entstehen würden. „Das werden keine Balkone, sondern große Fenster, damit der Gemeinschaftsraum mit viel Licht durchflutet wird“, berichtet Meier.

Im hinteren Bereich geht es derweil eng zu. Zwar sind die Bodenplatten bereits fertig gegossen, aber Robert Meier ist fast täglich auf der Baustelle, um nach dem Rechten zu sehen. „Auf die Bodenplatten kommt eine Holzkonstruktion, die derzeit bereits in einem Werk vorproduziert wird“, erzählt er. Deshalb sei es wichtig, dass die Abmaße exakt sind. Noch im November sollen die Bauteile geliefert werden. Innerhalb von zwei Wochen soll der Holzbau dann stehen. Ferner sind Maurer damit beschäftigt, die Stützwand zum Nachbargrundstück zu verstärken.

Im Zusammenhang mit dem Bau des Mehrgenerationwohnhauses soll der Bereich um das Kino ebenfalls verändert werden. Über das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ hatte der Freistaat 457 000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. „Wir hoffen, dass mit den Außenanlagen noch in diesem Jahr begonnen werden kann“, so Meier. Gleichzeitig muss am Kino mindestens der Toilettenbereich abgerissen werden, wie der Architekt bestätigt: „Das hängt mit dem Brandschutz für das Mehrgenerationswohnhaus zusammen. Die Feuerwehr kann sonst durch die neue Bebauung nicht am Kino vorbei.“ Am Montag wiederum soll dem Gemeinderat ein neuer Entwurf für den Kinoumbau vorgelegt werden. Das hatte der Rat verlangt, weil die Umbaukosten von mehr als einer Million Euro den Gemeindevertretern schlicht zu teuer waren.

Die Gemeinde hat allein für das neue Mehrgenerationswohnhaus 100 000 Euro an direkten Ausgaben. Hinzu kommen allerdings finanzielle Belastungen für die gemeindeeigene Wohnungsgesellschaft (WGR), die sowohl Bauherr des Wohnprojektes als auch Eigentümerin des Kinos ist. Allein für den Neubau nimmt die WGR ein Darlehen beim Abwasserzweckverband „Schöpsaue“ in Höhe von 400 000 Euro und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw) in Höhe von 543 000 Euro auf. Inwiefern der Kinoumbau die Bilanz des Unternehmens noch weiter belastet, ist derzeit noch nicht bekannt.

