Rietschener Vergabe ist rechtswidrig Der Kommunalamtsleiter des Landratsamtes kritisiert den Beschluss wegen fehlender Transparenz.

© André Schulze

Die Vergabe eines Planungsauftrages durch den Rietschener Gemeinderat im Oktober war nicht rechtskonform. Das bestätigt Landratsamtssprecherin Marina Michel auf SZ-Nachfrage. Dabei geht es um die ausgeschriebene Planungsleistung für das Sanieren des Rietschener Ortskerns. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro Fördergelder aus einem Programm für kleine Städte und Gemeinden nach Rietschen fließen. Doch die Gemeinderäte hatten die vorab von der Verwaltung festgelegten Ausschreibungsregeln im Nachgang als nicht mehr maßgeblich bezeichnet.

Die Gemeinderäte hatten sich mehrheitlich für die Niederlassung Rietschen des Planungsbüros Sweco ausgesprochen. Es sei 40 000 Euro preisgünstiger als der Dresdener Bieter, hatten Gemeinderäte den Vorschlag begründet.

Das Dresdener Planungsbüro nimmt die Entscheidung nicht hin. Man werde der Vergabe widersprechen und habe das der Gemeinde auch mitgeteilt, sagte Lutz Kirchhefer vom Dresdener Planungsbüro Wüstenrot bereits Anfang November. Geprüft werden in Streitfällen Beschlüsse von der Vergabekammer des Freistaates. Das Büro Wüstenrot hatte eigenen Aussagen zufolge die Gemeinde Rietschen auf die Fördermöglichkeit hingewiesen und den Antrag mit auf den Weg gebracht. Es berät auch die Stadt Niesky bei diesem Förderprogramm. Die Große Kreisstadt hat bereits verschiedene Projekte mit Fördermitteln aus dem Programm kleine Städte und Gemeinden fertig beziehungsweise auf den Weg gebracht, darunter die Sanierung der katholischen Kirche am Sonnenweg, ein Gebäude für betreutes Wohnen an der Bautzener Straße und den Umbau des Eisstadions.

Dass bei einem solchen Vergabebeschluss Grundsätze der Transparenz und Diskriminierungsfreiheit gelten, hatte der Leiter des kreislichen Kommunalamtes Karl Ilg bereits kurz nach dem Beschluss mitgeteilt. „Vergabekriterien sind grundsätzlich offenzulegen und im Regelfall nachträglich nicht änderbar“, so Karl Ilg. Den konkreten Rietschener Fall wollte er aber damals nicht bewerten. Mittlerweile hat das Kommunalamt der Landkreisverwaltung Görlitz die Vergabe geprüft. „Der Gemeinde wurde nach der Prüfung mitgeteilt, dass die Vergabe rechtswidrig ist. Der Bürgermeister hat darauf angekündigt, dem Gemeinderat vorzuschlagen, die Entscheidung aufzuheben und über die Vergabe neu zu entscheiden“, informiert Marina Michel vom Landratsamt.

Grund für die Rechtswidrigkeit sei, dass die Gemeinde in der Ausschreibung konkrete Vergabekriterien nach einem Punktesystem mitgeteilt hat und bei der Vergabeentscheidung dann aber davon abgewichen ist, so die Sprecherin. Das verstößt gegen das Transparenzgebot, wonach die Vergabestelle sich nach den Kriterien richten muss, die sie vorab den Bewerbern mitgeteilt hat.

