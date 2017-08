Rietschener sind die Ersten Die Gemeinde beginnt mit dem flächendeckenden Breitbandausbau. 1 200 Haushalte bekommen schnelles Internet.

Die Helme in der Magentafarbe der Telekom reichen nicht für alle Beteiligten, die den Breitbandausbau in Rietschen voranbringen und am Freitag den Grundstein dazu legen. Dennoch wird der Startschuss gemeinsam gegeben. Von der Bahnhofstraße aus soll es losgehen, dass die Gemeinde einen schnellen Zugang in die Welten des Internets bekommt. Erklärtes Ziel ist es, dass in einem Jahr knapp 1 200 Haushalte mit bis zu 50 Megabit in der Sekunde durchs Netz surfen können. Das verspricht Alexander Vogler als Leiter der Technikniederlassung Ost der Deutschen Telekom Technik. Sie wird Rietschen ans schnelle Netz bringen. Nach seiner Aussage sollte es schon eher losgehen, aber so ein Großprojekt braucht halt seine Zeit, bis es ins Laufen kommt. Alexander Vogler spricht von einem längeren Planungsvorlauf.

Über eine Million Euro werden in Rietschen investiert. Die Gemeinde steuert ein Fünftel zu der Summe bei. Kein geringer Betrag für den Gemeindehaushalt, erklärt Bürgermeister Ralf Brehmer. Aber eine notwendige Ausgabe. Er sei immer wieder gefragt worden, wann es denn mit dem Ausbau losgeht, erzählt der Bürgermeister. Denn der Vertrag mit der Telekom wurde bereits zum Neujahrsempfang im Januar unterzeichnet. Damals hieß es, ab Ende März wird gebaut.

Schließlich wartet man auch in Brehmers Familie darauf, schneller und komfortabler miteinander zu kommunizieren. „Meine Schwiegereltern wollen sich ein Tablet anschaffen und so mit den Enkeln in Kontakt treten“, sagt Brehmer. Ein Indiz dafür, dass sich auch über 80-Jährige mit dem Medium Internet beschäftigen. Aber für sie allein ist es nicht gedacht. Staatssekretär Stefan Brangs aus dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hob die Bedeutung dieser Investition für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde hervor. Ganz gleich, ob große Unternehmen oder kleine Handwerksbetriebe. Sie alle kommen ohne den modernen und schnellen Datenaustausch nicht mehr aus. Aber auch für junge Familien ist für die Wahl des Wohnortes ein schnelles Internet inzwischen genauso wichtig, wie Kindergarten, Schule, Ärzte und Einkaufsmärkte. Rietschen hat dabei die Vorreiterrolle übernommen. „Es ist die erste Gemeinde in Sachsen, die jetzt in den Ausbau geht“, erklärte Stefan Brangs.

Rietschen ist eine der sechs Gemeinden und Städte im Freistaat, die das Förderprogramm „Digitale Offensive Sachsen“ umsetzen. In fünf Kommunen wird dabei die Telekom den Netzausbau vornehmen. In Ostsachsen ist Rietschen die einzige Gemeinde, erläutert Ralf Thiem, Projektleiter bei der Telekom. In diesem Programm sind Mindestraten ab 30 Megabits pro Sekunde vorgeschrieben. Die Telekom, so Ralf Thiem, will zunächst 50 MBit anbieten . Ab 2019 sollen mit den eigenen technischen Voraussetzungen bis zu 200 MBit möglich werden. „Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind“, erklärt Ralf Thiem. Er bezieht dabei das Streamen von Musik und Videos sowie das Speichern von Daten in einer Cloud (virtueller Speicher) mit ein. „Auch das wird für den Kunden bequemer“, ist Thiem überzeugt.

41 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom in Rietschen und den Ortsteilen Daubitz, Teicha, Hammerstadt, Altliebel und Neuliebel verlegen. Dafür ist das Aufstellen von 29 Verteilerstationen notwendig. Wie das schnelle Netz ins Haus kommt, weiß Sten Sperling als Regionalmanager Sachsen bei der Telekom: Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. „Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.“ Die bereits jetzt schon stehenden grauen Verteilerkästen rüstet die Telekom zu Multifunktionsgehäusen um. In diesen kleinen Vermittlungsstellen wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses kommt über das bestehende Kupferkabel bis zum Hausanschluss beim Kunden. Dabei gilt die Faustformel: Je näher man an so einer Vermittlungsstelle wohnt, umso höher beziehungsweise schneller ist die Datenübertragung. Sieben, meist öffentliche Gebäude sollen den Hausanschluss in Form eines Glasfaserkabels bekommen, so der Ausbauplan der Telekom.

Damit sich der Bürger vorab über die Möglichkeiten des schnellen Internets in Rietschen informieren kann, hat die Telekom als Partner den Fachhändler Expert Oberlausitz in Niesky gewonnen.

